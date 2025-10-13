október 13., hétfő

Balesetveszély

48 perce

Lezárták, bontják, megújítják: mutatjuk a szolnoki játszóterek jelenlegi helyzetét

Átvizsgálták a szolnoki játszótereket. Ahol kell, intézkedtek, volt olyan létesítmény, melyet el kellett bontani. A cél minden esetben a gyermekek biztonságának megőrzése volt. Így zajlott, zajlik a játszóterek felülvizsgálata a vármegyeszékhelyen.

Szoljon.hu

Cél, hogy a gyerekek biztonságosan játszhassank a játszótereken. Ennek érdekében az elmúlt napokban több helyszínen is állagmegóvási és biztonsági felülvizsgálatot végzett a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Cikkünkből kiderül, hogyan zajlott a játszóterek felülvizsgálata.

játszóterek felülvizsgálata Szolnokon
Játszóterek felülvizsgálata DSzolnokon: volt, ahol azonnal intézkedni kellett
Forrás: Szolnoki Városüzemeltetési Kft.  Facebook-oldala

Lezajlott a játszóterek felülvizsgálata

– Az elmúlt napokban több helyszínen is állagmegóvási és biztonsági felülvizsgálatot végeztünk, hogy a szolnoki gyerekek továbbra is biztonságos, rendezett környezetben játszhassanak – adta hírül a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.

Amint a társaság közösségi oldalán olvasható: mindennek eredményeként néhány szükséges beavatkozást tettek, tesznek ezekben a napokban.

– A Mester úti játszótéren, a Fiatalok Háza mellett a kombinált játékelem az évek során elhasználódott, ezért elbontjuk. A játszótér többi eleme természetesen továbbra is használható marad – közölték az illetékesek.

Volt, ahol az egész játszóteret bontani kellett

Hozzátették: a Pajzs úti játszótér lezárják, majd elbontják, mivel az eszközök balesetveszélyessé váltak. A legközelebbi játszótér a Hársfa úton, kb. 1000 méterre található.

A Szántó körút 59. mögötti kis játszótéren is megkezdődött a bontás, zajlik a terület rendezése. A legközelebbi játszótér mindössze 100 méterre, a Szántó körút 45. mögött található.

– Jó hír, hogy a terület még idén megújul, új utcabútorok kihelyezésével – hangsúlyozták.

Cél: a gyermekek biztonságosan játszhassanak

A városüzemeltetési szakemberek kiemelték: tudják, hogy ezek az intézkedések átmenetileg kellemetlenséget okozhatnak, de a cél közös, mégpedig az, hogy a gyermekek biztonságos, szép és gondozott játszótereken tölthessék a szabadidejüket.

 

