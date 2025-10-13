48 perce
Lezárták, bontják, megújítják: mutatjuk a szolnoki játszóterek jelenlegi helyzetét
Átvizsgálták a szolnoki játszótereket. Ahol kell, intézkedtek, volt olyan létesítmény, melyet el kellett bontani. A cél minden esetben a gyermekek biztonságának megőrzése volt. Így zajlott, zajlik a játszóterek felülvizsgálata a vármegyeszékhelyen.
Cél, hogy a gyerekek biztonságosan játszhassank a játszótereken. Ennek érdekében az elmúlt napokban több helyszínen is állagmegóvási és biztonsági felülvizsgálatot végzett a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Cikkünkből kiderül, hogyan zajlott a játszóterek felülvizsgálata.
Lezajlott a játszóterek felülvizsgálata
– Az elmúlt napokban több helyszínen is állagmegóvási és biztonsági felülvizsgálatot végeztünk, hogy a szolnoki gyerekek továbbra is biztonságos, rendezett környezetben játszhassanak – adta hírül a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.
Amint a társaság közösségi oldalán olvasható: mindennek eredményeként néhány szükséges beavatkozást tettek, tesznek ezekben a napokban.
– A Mester úti játszótéren, a Fiatalok Háza mellett a kombinált játékelem az évek során elhasználódott, ezért elbontjuk. A játszótér többi eleme természetesen továbbra is használható marad – közölték az illetékesek.
Volt, ahol az egész játszóteret bontani kellett
Hozzátették: a Pajzs úti játszótér lezárják, majd elbontják, mivel az eszközök balesetveszélyessé váltak. A legközelebbi játszótér a Hársfa úton, kb. 1000 méterre található.
A Szántó körút 59. mögötti kis játszótéren is megkezdődött a bontás, zajlik a terület rendezése. A legközelebbi játszótér mindössze 100 méterre, a Szántó körút 45. mögött található.
– Jó hír, hogy a terület még idén megújul, új utcabútorok kihelyezésével – hangsúlyozták.
Cél: a gyermekek biztonságosan játszhassanak
A városüzemeltetési szakemberek kiemelték: tudják, hogy ezek az intézkedések átmenetileg kellemetlenséget okozhatnak, de a cél közös, mégpedig az, hogy a gyermekek biztonságos, szép és gondozott játszótereken tölthessék a szabadidejüket.
