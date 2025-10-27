október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tiszaföldvár

54 perce

Téli üzemmódra váltanak a játszóterek, rövidebb nyitvatartás, nagyobb biztonság

Címkék#játszótér#Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft#téli időszak

Beköszönt a téli időszámítás a játszótereken is, rövidebb ideig használhatók a kültéri játékok. A tiszaföldvári játszóterek nyitvatartása a biztonság érdekében 16 óráig várják a látogatókat.

Major Angéla

A Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint október 27-től változik a tiszaföldvári játszóterek nyitvatartása a téli időszak miatt. 

Módosul a tiszaföldvári játszóterek nyitvatartása a téli időszak miatt
Módosul a tiszaföldvári játszóterek nyitvatartása a téli időszak miatt
Forrás: Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. facebook oldala

Rövidülnek a játszóterek nyitvatartása

A rövidebb nappalok és a biztonságos használat érdekében a játszóterek minden nap reggel 9 órától délután 16 óráig lesznek nyitva, hogy a gyerekek és szüleik a téli hónapokban is biztonságos körülmények között élvezhessék a közterületi játszótereket.

Ez kifejezetten a biztonság édekében történik. Amikor már sötétedik, az eszközök használata nem biztonságos, hiszen a játszótereken nincs közvilágítás, ami megfelelő láthatóságot biztosítana

– nyilatkozta a hírportálunknak Béki József, a Tiszaföldvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A téli fagyos, jeges időjárás miatt a további biztonsági intézkedés történik majd, ami a vizesblokkot érinti. – Amikor érkeznek a fagyok, a vizesblokkokat bezárjuk, de az eszközök továbbra is használhatóak maradnak – magyarázta Béki József. A mosdók jelenleg még nyitva vannak és folyamatosan takarítjk őket, de a fagyok beálltával ezek is zárva lesznek. A játszóterek téli üzemmódja várhatóan az óraátállításig, március utolsó vasárnapjáig tart. – Márciusban, amikor már tovább lesz világos, a nyitvatartást meghosszabbítjuk, akár délután 17-18 óráig is. Erről folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot – mondta az ügyvezető.

A játszóterek eszközeit napi szinten ellenőrzik, és bármilyen sérülést azonnal javítanak. – Jövő év elejére tervezzük az összes eszköz festését és lakkozását, de az idei évben már nem lesz nagyobb karbantartás. Tavasszal a növényzet átnézését és a gallyazást is elvégezzük, veszélyes fák jelenleg nincsenek – részletezte Béki József.

A lakosság a kérdéseket, észrevételeket a játszóterek kapuján feltüntetett elérhetőségeken vagy a cég Facebook-oldalán lehet elküldeni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu