Téli üzemmódra váltanak a játszóterek, rövidebb nyitvatartás, nagyobb biztonság

A Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint október 27-től változik a tiszaföldvári játszóterek nyitvatartása a téli időszak miatt.

Módosul a tiszaföldvári játszóterek nyitvatartása a téli időszak miatt

Forrás: Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. facebook oldala

Rövidülnek a játszóterek nyitvatartása

A rövidebb nappalok és a biztonságos használat érdekében a játszóterek minden nap reggel 9 órától délután 16 óráig lesznek nyitva, hogy a gyerekek és szüleik a téli hónapokban is biztonságos körülmények között élvezhessék a közterületi játszótereket.

Ez kifejezetten a biztonság édekében történik. Amikor már sötétedik, az eszközök használata nem biztonságos, hiszen a játszótereken nincs közvilágítás, ami megfelelő láthatóságot biztosítana

– nyilatkozta a hírportálunknak Béki József, a Tiszaföldvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A téli fagyos, jeges időjárás miatt a további biztonsági intézkedés történik majd, ami a vizesblokkot érinti. – Amikor érkeznek a fagyok, a vizesblokkokat bezárjuk, de az eszközök továbbra is használhatóak maradnak – magyarázta Béki József. A mosdók jelenleg még nyitva vannak és folyamatosan takarítjk őket, de a fagyok beálltával ezek is zárva lesznek. A játszóterek téli üzemmódja várhatóan az óraátállításig, március utolsó vasárnapjáig tart. – Márciusban, amikor már tovább lesz világos, a nyitvatartást meghosszabbítjuk, akár délután 17-18 óráig is. Erről folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot – mondta az ügyvezető.

A játszóterek eszközeit napi szinten ellenőrzik, és bármilyen sérülést azonnal javítanak. – Jövő év elejére tervezzük az összes eszköz festését és lakkozását, de az idei évben már nem lesz nagyobb karbantartás. Tavasszal a növényzet átnézését és a gallyazást is elvégezzük, veszélyes fák jelenleg nincsenek – részletezte Béki József.

A lakosság a kérdéseket, észrevételeket a játszóterek kapuján feltüntetett elérhetőségeken vagy a cég Facebook-oldalán lehet elküldeni.