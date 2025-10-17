október 17., péntek

Ezért jelentek meg a vármegye jegyzői Szolnokon

Különleges vendéget fogadtak Szolnokon, a kormányhivatal által szervezett jegyzői napon.

Ezért jelentek meg a vármegye jegyzői Szolnokon

Jegyzői szakmai napot tartottak Szolnokon

Fotó: Facebook.com / Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal szervezésében tartottak jegyzői szakmai napot Szolnokon – tájékoztatott szerdán, közösségi oldalán a hatóság. Mint írták, a szakmai összejövetelen dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár tartott előadást a településeket érintő jogszabályi változásokról, aktualitásokról a vármegye településeinek jegyzői számára. Hozzátették, a kormányhivatal által hagyományosan évente többször is megrendezett eseményt ezúttal is élénk érdeklődés kísérte. A résztvevőket dr. Berkó Attila főispán köszöntötte.

