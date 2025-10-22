Jótékonysági papírgyűjtést szerveznek Kunhegyesen

október 22., szerda

Diákokat támogatnak

51 perce

Címkék#diák#jótékonyság#papírgyűjtés

Papírgyűjtésre hív a kunhegyesi Dózsa iskola.

Rózsa Róbert
Papírgyűjtést tartanak október 22-én Kunhegyesen

Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

Jótékonysági papírgyűjtést tartanak október 22-én a kunhegyesi Dózsa György Általános Iskolában – olvasható az iskola hivatalos oldalán. A papírgyűjtést 9 és 15 óra között rendezik meg a Dózsa úti parkolóban. A befolyt összeget a tanulók szabadidős tevékenységéinek támogatására fordítják.

