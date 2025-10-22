Diákokat támogatnak
1 órája
Jótékonysági papírgyűjtést szerveznek Kunhegyesen
Papírgyűjtésre hív a kunhegyesi Dózsa iskola.
Papírgyűjtést tartanak október 22-én Kunhegyesen
Forrás: Illusztráció / MW Archívum
Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap
Jótékonysági papírgyűjtést tartanak október 22-én a kunhegyesi Dózsa György Általános Iskolában – olvasható az iskola hivatalos oldalán. A papírgyűjtést 9 és 15 óra között rendezik meg a Dózsa úti parkolóban. A befolyt összeget a tanulók szabadidős tevékenységéinek támogatására fordítják.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Videóval, galériával
2025.10.17. 09:24
Ezzel nem lehet mellényúlni! Finom és fogyasztásával még a rák kockázatát is csökkentheti
Ezt ne hagyja ki!Visszásságot vél Miskolczi László
2025.10.17. 12:25
Ingatlanmutyival vádolja Szolnok korábbi alpolgármestere az egyik jelenlegi képviselőt
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre