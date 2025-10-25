Szent II. János Pál pápa tiszteletére avattak iskolakápolnát Karcagon – galériával

A jubileumi ünnepségen dr. Ternyák Csaba egri érsek előbb szentmisét tartott, majd az iskola József Attila úti épületében Szent II. János Pál pápa előtt tisztelegve kialakított iskolakápolnát szentelte meg és kérte rá Isten áldását. Az oltáron elhelyezett egy Szent II. János Pál pápa ereklyét, az erről szóló dokumentumot Kovács Miklósné főigazgatónak adott át.

A jubileumi ünnepségen színes előadásokat adtak elő a diákok

Fotó: Daróczi Erzsébet

Megadták a módját a jubileumi ünnepségnek

Az ünnepség a Déryné Művelődési Központ színháztermében gálaműsorral folytatódott, ahol köszöntőjében Kovács Miklósné főigazgató szólt az elmúlt 10 év eredményeiről. Szepesi Tibor polgármester egykori györffysként, a város nevében gratulált az iskolának a jubileumhoz, mely egyszerre szól a múltról, a jelenről és a jövőről. A városvezető még több sikeres évtizedet kívánt a nagy múltú iskolába járó gyermekeknek, pedagógusoknak.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Dr. Ternyák Csaba érsek gondolatai után ünnepi műsor következett a színpadon, melyben közreműködtek az óvodások, az iskolások, a pedagógusok és a szülők. Így volt szavalat, néptánc, ének, mondókafüzér, az est zárásaként pedig az iskola énekkara kiegészült az egyház Angelus kórusával és zenei kísérettel.