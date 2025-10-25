október 25., szombat

Ünnepség

1 órája

Szent II. János Pál pápa tiszteletére avattak iskolakápolnát Karcagon – galériával

Címkék#ünnepség#jubileum#iskolakápolna

Tizedik éve a katolikus egyház fenntartásában működik a karcagi Györffy István Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda. Az évforduló jegyében iskolakápolna átadást és gálaműsort rendeztek a minap.

Daróczi Erzsébet

A jubileumi ünnepségen dr. Ternyák Csaba egri érsek előbb szentmisét tartott, majd az iskola József Attila úti épületében Szent II. János Pál pápa előtt tisztelegve kialakított iskolakápolnát szentelte meg és kérte rá Isten áldását. Az oltáron elhelyezett egy Szent II. János Pál pápa ereklyét, az erről szóló dokumentumot Kovács Miklósné főigazgatónak adott át.

Jubileumi ünnepség az egyik karcagi iskolában
A jubileumi ünnepségen színes előadásokat adtak elő a diákok
Fotó: Daróczi Erzsébet

Megadták a módját a jubileumi ünnepségnek

Az ünnepség a Déryné Művelődési Központ színháztermében gálaműsorral folytatódott, ahol köszöntőjében Kovács Miklósné főigazgató szólt az elmúlt 10 év eredményeiről. Szepesi Tibor polgármester egykori györffysként, a város nevében gratulált az iskolának a jubileumhoz, mely egyszerre szól a múltról, a jelenről és a jövőről. A városvezető még több sikeres évtizedet kívánt a nagy múltú iskolába járó gyermekeknek, pedagógusoknak. 

Dr. Ternyák Csaba érsek gondolatai után ünnepi műsor következett a színpadon, melyben közreműködtek az óvodások, az iskolások, a pedagógusok és a szülők. Így volt szavalat, néptánc, ének, mondókafüzér, az est zárásaként pedig az iskola énekkara kiegészült az egyház Angelus kórusával és zenei kísérettel.

Iskolakápolnát avattak Karcagon

Fotók: Daróczi Erzsébet

 

