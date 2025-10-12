Szolnokra érkezik Kapu Tibor, nem akármilyen lehetőséget kapnak a diákok

Űrutazás, matematika és inspiráció – különleges élmény várja a diákokat az Őszi Medve Matek Élménytáborban Szolnokon, ahol a magyar űrhajós, Kapu Tibor személyesen mesél majd nem mindennapi kalandjairól. A tábor majd október 23. és 26. között, a Baross Kollégiumban várja az 5-12. évfolyamos diákokat.

Kapu Tibor, a magyar űrhajós ismét ellátogat a Medve Matektáborba – a szolnoki diákok most személyesen is találkozhatnak vele

Fotó: Beküldött / Gyimesi Bernadett

A Medve Matektábor története 1999-ben kezdődött Debrecenben, a M.E.D.V.E. mozaikszó (Matek, Erdei, Debreceni, VEtélkedő) születésével. Azóta a mozgalom országossá nőtte ki magát, és az őszi élménytábor „vándor” jelleggel járja be az országot. A programot immár második éve a Baross Kollégiumban szervezik meg Szolnokon.

Csillagászat és fizika is inspirálja majd a diákokat

Az idei Őszi Medve Matek Élménytáborban mintegy 120 diák és 20 szervező vesz részt. A tábor célja nem a tankönyvi ismétlés, hanem a matematika határterületeinek felfedezése. A délelőtti kiscsoportos foglalkozásokon gyakran kerül szóba a csillagászat vagy a fizika, délután és este pedig az alábbi programok színesítik a napokat:

csapatvetélkedők,

sportprogramok,

társasjátékok,

szakmai előadások.

A leglelkesebbek minden nap logikai rejtvényeket és gondolkodtató feladatokat is megoldhatnak különféle jutalomért.

A tábor mellett egyébként jelenleg is fut a Medve Matek GO Őszi Csapatverseny, amelyet Szolnokon a Verseghy parkban és a NEFAG területén játszhatnak háromfős csapatok. A megméretésben már több helyi iskola diákja, sőt a környező településekről érkező tanulók is részt vettek.

Gyimesi Bernadett, a tábor főszervezője kiemelte: fontos számukra, hogy minél több szolnoki diákhoz és családhoz eljusson a tábor híre. Nemcsak az élmények miatt, hanem azért is, mert a közösségépítés a Medve Matek egyik legnagyobb ereje:

Ha valaki barátok nélkül indul útnak, akkor sem kell aggódnia, a szokásos szuper hangulatot itt is garantáljuk

– tette hozzá Gyimesi Bernadett.

Kapu Tibor maga is Medve Matektáboros diák volt

Fotó: Beküldött / Gyimesi Bernadett

A diákoknak Kapu Tibor is tart előadást

A résztvevő diákok azonban idén sem „csupán” matematikai kalandokra számíthatnak, vendégként ugyanis újra ellátogat hozzájuk Kapu Tibor, a magyar űrhajós, aki 2024 nyarán egyszer már tartott egy nagy sikerű előadást a Medvés közösségnek.

Óriási öröm számunkra, hogy Tibi elfogadta a meghívásunkat. Már az elmúlt évben is hihetetlenül inspirálta a gyerekeket. Tudjuk róla, hogy közvetlen, jófej, szereti a fiatalokat, és ő maga is küldetésének érzi a jövő generációinak inspirálását. Abszolút olyan ember, aki a mi környezetünkbe illik

– mondta Gyimesi Bernadett.