24 perce
Szolnokra érkezik Kapu Tibor, nem akármilyen lehetőséget kapnak a diákok
Őszi szünet helyett valódi űrutazás vár a diákokra Szolnokon. Az Őszi Medve Matek Élménytábor különleges vendége Kapu Tibor lesz, aki saját világűrbéli élményeiről is mesél majd.
Űrutazás, matematika és inspiráció – különleges élmény várja a diákokat az Őszi Medve Matek Élménytáborban Szolnokon, ahol a magyar űrhajós, Kapu Tibor személyesen mesél majd nem mindennapi kalandjairól. A tábor majd október 23. és 26. között, a Baross Kollégiumban várja az 5-12. évfolyamos diákokat.
A Medve Matektábor története 1999-ben kezdődött Debrecenben, a M.E.D.V.E. mozaikszó (Matek, Erdei, Debreceni, VEtélkedő) születésével. Azóta a mozgalom országossá nőtte ki magát, és az őszi élménytábor „vándor” jelleggel járja be az országot. A programot immár második éve a Baross Kollégiumban szervezik meg Szolnokon.
Csillagászat és fizika is inspirálja majd a diákokat
Az idei Őszi Medve Matek Élménytáborban mintegy 120 diák és 20 szervező vesz részt. A tábor célja nem a tankönyvi ismétlés, hanem a matematika határterületeinek felfedezése. A délelőtti kiscsoportos foglalkozásokon gyakran kerül szóba a csillagászat vagy a fizika, délután és este pedig az alábbi programok színesítik a napokat:
- csapatvetélkedők,
- sportprogramok,
- társasjátékok,
- szakmai előadások.
A leglelkesebbek minden nap logikai rejtvényeket és gondolkodtató feladatokat is megoldhatnak különféle jutalomért.
A tábor mellett egyébként jelenleg is fut a Medve Matek GO Őszi Csapatverseny, amelyet Szolnokon a Verseghy parkban és a NEFAG területén játszhatnak háromfős csapatok. A megméretésben már több helyi iskola diákja, sőt a környező településekről érkező tanulók is részt vettek.
Gyimesi Bernadett, a tábor főszervezője kiemelte: fontos számukra, hogy minél több szolnoki diákhoz és családhoz eljusson a tábor híre. Nemcsak az élmények miatt, hanem azért is, mert a közösségépítés a Medve Matek egyik legnagyobb ereje:
Ha valaki barátok nélkül indul útnak, akkor sem kell aggódnia, a szokásos szuper hangulatot itt is garantáljuk
– tette hozzá Gyimesi Bernadett.
A diákoknak Kapu Tibor is tart előadást
A résztvevő diákok azonban idén sem „csupán” matematikai kalandokra számíthatnak, vendégként ugyanis újra ellátogat hozzájuk Kapu Tibor, a magyar űrhajós, aki 2024 nyarán egyszer már tartott egy nagy sikerű előadást a Medvés közösségnek.
Óriási öröm számunkra, hogy Tibi elfogadta a meghívásunkat. Már az elmúlt évben is hihetetlenül inspirálta a gyerekeket. Tudjuk róla, hogy közvetlen, jófej, szereti a fiatalokat, és ő maga is küldetésének érzi a jövő generációinak inspirálását. Abszolút olyan ember, aki a mi környezetünkbe illik
– mondta Gyimesi Bernadett.
A gyerekek nemcsak meghallgathatják Kapu Tibor élménybeszámolóját, hanem lehetőségük lesz kérdezni, közös fényképet készíteni és autogramot is kérni. Ami pedig külön érdekesség, hogy maga Kapu Tibor is Medve Matektáboros diák volt, még 2005-2006 környékén, így visszatérése valódi időutazás a számára, a diákoknak pedig óriási inspiráció.
Legutóbb Ausztráliából jelentkezett be
A magyar űrhajós neve az utóbbi hetekben többször felmerült Szolnokon. A Szolnoki Szakképzési Centrum résztvevői nemrég egy szakmai konferencián hallhatták tőle inspiráló gondolatait, ahol az ausztráliai Sydney-ből jelentkezett be élőben. Akkor a szakképzés és az űrkutatás kapcsolata volt a téma, most pedig személyesen is találkozhatnak vele azok, akik jelentkeznek a Medve Matektáborba.
