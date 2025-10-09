1 órája
Szinte mindenki táncra perdült, és a polgármesteri hivatal kórusa volt a meglepetés – galériával
Nóta szó csendült, ropták a táncos lábúak – október hetedikén is még az időseknek mondtak köszönetet, melynek alkalmából vidám ünnepséget tartottak a karcagi Idősek Klubja tagjainak.
Az idősek világnapja alkalmából vidám eseményt rendeztek kedden a karcagi Idősek Klubja tagjainak. E karcagi ünnepség még a tagokat is táncra is perdítette.
A karcagi ünnepségen virágcsokorral köszöntötték a kiemelt vendégeket
A megjelenteket Kun Csilla, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője köszöntötte, majd egy-egy virágcsokrot adott át Pánti Ildikó polgármesteri tanácsadónak, aki a napokban Egerben, az Eszterházy Katolikus Egyetem díszoklevél átadó ünnepségén gyémántdiplomát vett át abból az alkalomból, hogy 60 évvel ezelőtt szerezte meg orosz-magyar-történelem szakos tanári diplomáját. Továbbá virágcsokrot vehetett át Plósz Csilla is, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, a Karcagi Tankerületi Központtól kapott " Év vezetője" elismeréséül.
A műsorban közreműködött az Idősek Klubja kórusa, többen szavalattal és nótákkal is kedveskedtek a vendégeknek és társaiknak. Nagy sikert aratott a klubtagok és a dolgozók közös tánca és az Orvosnál című jelenet is. A meglepetés vendégként a polgármesteri hivatal " Hív a dal hivatal" kórusa adott műsort, kiegészülve a zeneiskola tanáraival. Ebéd előtt Szepesi Tibor polgármester köszöntötte az Idősek Klubja tagjait, jó egészséget kívánt mindenkinek és azt, hogy még sokáig láthassunk tőlük jeleneteket, hallhassunk szavalatot és éneket.
Idősnapi műsor KarcagonFotók: Daróczi Erzsébet
