Szinte mindenki táncra perdült, és a polgármesteri hivatal kórusa volt a meglepetés – galériával

Az idősek világnapja alkalmából vidám eseményt rendeztek kedden a karcagi Idősek Klubja tagjainak. E karcagi ünnepség még a tagokat is táncra is perdítette.

Az idősek világnapja alkalmából adott karcagi ünnepségen a Idősek Klubja kórusa közreműködött

Fotó: Daróczi Erzsébet

A karcagi ünnepségen virágcsokorral köszöntötték a kiemelt vendégeket

A megjelenteket Kun Csilla, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője köszöntötte, majd egy-egy virágcsokrot adott át Pánti Ildikó polgármesteri tanácsadónak, aki a napokban Egerben, az Eszterházy Katolikus Egyetem díszoklevél átadó ünnepségén gyémántdiplomát vett át abból az alkalomból, hogy 60 évvel ezelőtt szerezte meg orosz-magyar-történelem szakos tanári diplomáját. Továbbá virágcsokrot vehetett át Plósz Csilla is, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, a Karcagi Tankerületi Központtól kapott " Év vezetője" elismeréséül.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A műsorban közreműködött az Idősek Klubja kórusa, többen szavalattal és nótákkal is kedveskedtek a vendégeknek és társaiknak. Nagy sikert aratott a klubtagok és a dolgozók közös tánca és az Orvosnál című jelenet is. A meglepetés vendégként a polgármesteri hivatal " Hív a dal hivatal" kórusa adott műsort, kiegészülve a zeneiskola tanáraival. Ebéd előtt Szepesi Tibor polgármester köszöntötte az Idősek Klubja tagjait, jó egészséget kívánt mindenkinek és azt, hogy még sokáig láthassunk tőlük jeleneteket, hallhassunk szavalatot és éneket.