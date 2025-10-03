október 3., péntek

2 órája

27. Kelj fel Jancsi! – mozgásra ösztönözték a karcagiakat – galériával

Címkék#Karcag#sportnap#óvoda

A mozgásé volt a főszerep csütörtök délután a Takács Péter utcai Óvodában. A gyerekek mondhatni már várták ezt a napot, ugyanis 27. alkalommal rendezték meg a Kelj fel Jancsi! eseményt, ahol az ovisok a szüleikkel együtt vágtak bele a sportos kihívásokba.

Daróczi Erzsébet

Mozgásos sport délutánt rendezett a karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda Testnevelés-gyógytestnevelés és Környezeti Munkaközössége a Takács Péter utcai Óvodában. A 27. Kelj fel Jancsi! napon az óvodásokat, szüleiket, nagyszüleiket és az óvodapedagógusokat Balajtiné Sütő Margit igazgató köszöntötte.

27.Kelj fel Jancsi! sportnap Karcagon
Immáron 27. alkalommal rendezték meg a Kelj fel Jancsi! napot Karcagon
Fotó: Daróczi Erzsébet

A Kelj fel Jancsi! remek alkalmat teremt, hogy a kicsik elsajátítsák az alapokat és megszeressék a sportolást

A rendezvényt Kunné Nánási Mónika önkormányzati képviselő nyitotta meg, aki elárulta, 22 évvel ezelőtt ő is ebben az óvodában kezdte pályáját, így szívének igencsak kedves a Takács ovi, ahol most mozgásos feladatokban mérték össze tudásukat a gyermekek és szüleik. Hozzátette, mennyire fontos, hogy a mozgás a mindennapjaink részét képezze gyermek és felnőtt korban is, így nem árt, ha az alapokat már óvodás korban elsajátítják.

A Kelj fel Jancsi! sportnap fő célja, hogy a gyerekek megszeressék a mozgást.

– Óvodáinkban nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, a mozgás megszerettetésére, amely szerves része az egészséges életmódnak. A mai hagyományos sport délutánunk célja, hogy együtt mozogjunk és közben szórakozzunk és ismereteinket is bővítsük a környezettudatosság terén – hangzott el a megnyitón.

27. Kelj fel Jancsi! Karcagon

Fotók: Daróczi Erzsébet

Irány a pálya!

A bemelegítést követően hat pályán teljesítettek mozgásos feladatokat az óvodások és szüleik. A kapura rúgást a karcagi labdarúgó utánpótlás palánták, a kézilabdázást a Sütő Kézisuli diákjai mutatták be a gyerekeknek, majd ők is kipróbálhatták mindkét sportágat.

Az udvari állomásokon egyensúlyozó, célba dobó, futó feladatok voltak, a tornateremben kialakított szelektíven gyűjtő pálya a környezetvédelemre nevelést célozta. Itt akadálypályákat teljesítve kellett a megfelelő gyűjtőhelyre vinni a kirakott hulladékot.

A nap végén mindenki győztesen távozott, hiszen jó alkalom volt a délután a többi óvodai csoporttal való ismerkedésre, a közös játékra is.

 

