27. Kelj fel Jancsi! – mozgásra ösztönözték a karcagiakat – galériával

Mozgásos sport délutánt rendezett a karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda Testnevelés-gyógytestnevelés és Környezeti Munkaközössége a Takács Péter utcai Óvodában. A 27. Kelj fel Jancsi! napon az óvodásokat, szüleiket, nagyszüleiket és az óvodapedagógusokat Balajtiné Sütő Margit igazgató köszöntötte.

Immáron 27. alkalommal rendezték meg a Kelj fel Jancsi! napot Karcagon

Fotó: Daróczi Erzsébet

A Kelj fel Jancsi! remek alkalmat teremt, hogy a kicsik elsajátítsák az alapokat és megszeressék a sportolást

A rendezvényt Kunné Nánási Mónika önkormányzati képviselő nyitotta meg, aki elárulta, 22 évvel ezelőtt ő is ebben az óvodában kezdte pályáját, így szívének igencsak kedves a Takács ovi, ahol most mozgásos feladatokban mérték össze tudásukat a gyermekek és szüleik. Hozzátette, mennyire fontos, hogy a mozgás a mindennapjaink részét képezze gyermek és felnőtt korban is, így nem árt, ha az alapokat már óvodás korban elsajátítják.

A Kelj fel Jancsi! sportnap fő célja, hogy a gyerekek megszeressék a mozgást.

– Óvodáinkban nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, a mozgás megszerettetésére, amely szerves része az egészséges életmódnak. A mai hagyományos sport délutánunk célja, hogy együtt mozogjunk és közben szórakozzunk és ismereteinket is bővítsük a környezettudatosság terén – hangzott el a megnyitón.