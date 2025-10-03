Stabil többség, új tervekkel – így alakult meg a képviselő-testület Kunmadarason – galériával

Dr. Fazekas Sándor, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke szerint a mai nap fontos alkalom, Kunmadarason hivatalba lép az új önkormányzat és a megerősített polgármester. Mint ismert, az önkormányzat feloszlatta magát a közelmúltban, pedig voltak jelzések annak idején a képviselő úr részéről és az én részemről is, hogy ez mindig egy kockázatos dolog, hiszen van egy választási eredmény, akkor miért kell még egy választási eredmény. De én azt látom, hogy Kunmadaras közössége megerősítette polgármester asszonyt a tisztségében, megerősítette azáltal is, hogy egy önkormányzati többséget is biztosít mellé, ami korábban nem volt meg. Ezek tények, ez nem értékítélet, nem egy vélemény, ez egy tény - hangsúlyozta az alelnök.

Az alelnök gratulációja során kitért arra is, hogy hamarosan elkészül a 4-es autópálya, miközben zajlanak a Tisza-tavi fejlesztések, ipari parki fejlesztések, és munkahelyteremtő beruházások a közelben. – Ezeknek a hatása már érződik, de azt akarjuk, hogy még jobban érezzük a hatását, ezáltal városaink és falvaink még inkább bekapcsolódjanak az országos vérkeringésbe és az itt élők, mi magunk is érezzük ennek a pozitív hatásait. Szívből gratulálok Balogh Mariann polgármester asszonynak a megerősítéshez, ez egy nagyon erős véleménynyilvánítás volt a település részéről. Kívánom, hogy tudja összefogni azt a csapatot, amely most az önkormányzatban a testületet képezi, a testületi tagoknak is jó munkát kívánok.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Fazakas László református lelkész ünnepi gondolatai után Kerner János Sándorné, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét, majd a polgármester megnyitotta a testület alakuló ülését.

A képviselők ezt követően letették az esküt a HVB elnöke előtt, aláírták és átvették megbízólevelüket.