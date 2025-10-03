1 órája
Stabil többség, új tervekkel – így alakult meg a képviselő-testület Kunmadarason – galériával
A testület célja, hogy a következő négy évben a település fejlődését és a lakosság érdekeit szolgálja. Balogh Marianna újraválasztott polgármesterként vette át hivatalát, és megkezdte munkáját a képviselő-testület is Kunmadarason.
Mint arról mi is beszámoltunk, a szeptember 21-én megtartott időközi önkormányzati választáson ismét Balogh Marianna lett Kunmadaras polgármestere és a 8 önkormányzati képviselőt is megválasztották. Október 2-án délután pedig megalakult az új képviselő-testület Kunmadarason.
A képviselő-testület Kunmadarason hivatalba lépett
Balogh Marianna újraválasztott polgármester megköszönte a szavazáson megjelent választópolgároknak a bizalmat a következő négy éves időszakra, melynek minden tudásukkal és erejükkel igyekeznek megfelelni.
– Az általam vezetett képviselő-testülettel a továbbiakban is arra fogunk törekedni, hogy az önkormányzat kötelező feladatait zökkenőmentesen el tudjuk látni, meg tudjuk védeni a munkahelyeket, biztonságosan tudjuk működtetni intézményeinket és működőképes legyen a település - fogalmazott a település első embere, aki szólt néhány tervezett és már megvalósult beruházásról is.
Képviselő-testület KunmadarasonFotók: Daróczi Erzsébet
Végezetül arra kérte az újonnan megválasztott képviselő-testületi tagokat, hogy a település érdekeit szem előtt tartva, lehetősége szerint a lakosság minél szélesebb körének bevonásával dolgozzanak annak érdekében, hogy Kunmadaras élhető település legyen.
F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő gratulált Balogh Marianna polgármesternek és az új testületnek, s mint fogalmazott, Kunmadaras jövője szempontjából a mai nap fontos mérföldkő, hiszen a polgármester mögött most egy stabil többség áll, ami lehetővé teszi, hogy valódi, előremutató munka kezdődhessen, ellenségeskedés nélkül.
– A település jólétéért és fejlődéséért kell mostantól dolgozni. A megválasztott képviselők a mandátummal nem egy jutalmat, hanem munkát és feladatot kaptak, amit vállalták a település jobbá tételéért. Ezt a munkát számon lehet és kell is kérni, de nemcsak úgy, hogy kritizálunk, ellenkezünk, hanem mindannyian segítünk is. Kívánom, hogy Kunmadaras az új testülettel lendületet kapjon, polgármester asszony minden pályázatot használjon ki, ami a település jobbá tételéért, fejlődéséért elérhető és ebben mindannyian partnerek leszünk. Hajrá Kunmadaras!
Dr. Fazekas Sándor, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke szerint a mai nap fontos alkalom, Kunmadarason hivatalba lép az új önkormányzat és a megerősített polgármester. Mint ismert, az önkormányzat feloszlatta magát a közelmúltban, pedig voltak jelzések annak idején a képviselő úr részéről és az én részemről is, hogy ez mindig egy kockázatos dolog, hiszen van egy választási eredmény, akkor miért kell még egy választási eredmény. De én azt látom, hogy Kunmadaras közössége megerősítette polgármester asszonyt a tisztségében, megerősítette azáltal is, hogy egy önkormányzati többséget is biztosít mellé, ami korábban nem volt meg. Ezek tények, ez nem értékítélet, nem egy vélemény, ez egy tény - hangsúlyozta az alelnök.
Az alelnök gratulációja során kitért arra is, hogy hamarosan elkészül a 4-es autópálya, miközben zajlanak a Tisza-tavi fejlesztések, ipari parki fejlesztések, és munkahelyteremtő beruházások a közelben. – Ezeknek a hatása már érződik, de azt akarjuk, hogy még jobban érezzük a hatását, ezáltal városaink és falvaink még inkább bekapcsolódjanak az országos vérkeringésbe és az itt élők, mi magunk is érezzük ennek a pozitív hatásait. Szívből gratulálok Balogh Mariann polgármester asszonynak a megerősítéshez, ez egy nagyon erős véleménynyilvánítás volt a település részéről. Kívánom, hogy tudja összefogni azt a csapatot, amely most az önkormányzatban a testületet képezi, a testületi tagoknak is jó munkát kívánok.
Fazakas László református lelkész ünnepi gondolatai után Kerner János Sándorné, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét, majd a polgármester megnyitotta a testület alakuló ülését.
A képviselők ezt követően letették az esküt a HVB elnöke előtt, aláírták és átvették megbízólevelüket.