Koncertek, képzőművészeti kiállítások, szüreti mulatságok – programkavalkád a Jászkunságban
A szombat munkanap lesz ezen a hétvégén, így talán még jobban vágyik mindenki egy kis kikapcsolódásra. Lesz erre lehetőség az elkövetkező napokban. A művészetet kedvelők lubickolhatnak a programokban, a Képzőművészet Ünnepe programsorozat keretében kiállítások, művészeti események és koncertek várják őket. Azok is több helyen kapcsolódhatnak ki, akik egy jó szüreti mulatságra vágynak. És még ezeken felül is sok színes program várja a jászkunságiakat.
A Képzőművészet Ünnepe sorozat keretében számos kiállítás nyílik, művészeti programok várják az érdeklődőket Szolnokon. Ősz lévén a szüreti mulatságok se merülnek feledésbe, és már felsejlenek a halloweeni programok is a térségben. Íme egy kis ízelítő a hétvégi jászkunsági eseményekből.
Október 17. – Charlie koncertjével lehet hangolódni
JÁSZBERÉNY A Magyar Festészet Napja alkalmából pénteken délután öt órakor nyílik a Hamza Studio: Mikrokozmosz című kiállítása a Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában. A tárlat megtekinthető a múzeum nyitvatartási idejében november 30-ig.
SZOLNOK A Képzőművészet Ünnepe Szolnokon 2025: Tóth Xénia képzőművész Apácamunka című kiállítása nyílik meg délután öt órakor a Verseghy Ferenc Könyvtár Művészeti Szalonjában. Megnyitja: Dr. habil Filp Csaba DLA Munkácsy Díjas festőművész. Megtekinthető: 2025. október 31-ig
Charlie: Annyi minden történt... című koncertjére várják az érdeklődőket pénteken este hét órától a Tiszaligeti Városi Sportcsarnokban.
Október 18. – középpontban a Képzőművészet Ünnepe
JÁSZAPÁTI Töklámpásokat készíthetnek az érdeklődők délután kettő és este fél hat óra között a Pájer Antal Művelődési Ház aulájában. Az elkészült alkotásokat a résztvevők közösen helyezeik majd el a város parkjában, a szökőkút mellett. Ide azokat is várják, akik nem készítettek töklámpást, este hat órától jó hangulatot és egy forró teát kínálnak az érdeklődőknek.
JÁSZBERÉNY A Magyar Festészet Napja alkalmából a közönség figyelmébe ajánlják F. Balogh Erzsébet festőművész Talált Geometria II./Menekülési útvonalak című kiállítását. Megnyitó: október 18-án, szombaton délután öt órakor a Lehel Film-Színházban (Fürdő utca 3.). A kiállítást megnyitja: Lisányi Endre képzőművész, esztéta. Közreműködik: Burai Balázs zongoraművész.
KŐTELEK A Közösségépítő és Faluszépítő Egyesület Szüreti batyusbált rendeznek szombaton este hét órától a Művelődési Házban. A belépés díjtalan, támogatásokat a kihelyezett becsületkasszában lehet elhelyezni.
MEZŐTÚR Szombaton délelőtt tíz órakor rendezik meg a Meggyes-Fazekas tárlat ünnepélyes megnyitóját a Városházán.
A Mezőtúr Művészeti Közalapítvány hívja az érdeklődőket a 2025. évi Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep „Homo et natura" című zárókiállításának megnyitójára szombaton délelőtt tizenegy órakor a Városi Galériában.
NAGYKÖRŰ Összefogással teszik szebbé a település temetőjét a nagykörűiek. Szombaton reggel nyolc órától várják azokat, akik szeretnének és tudnak segíteni. A szervezők kérik: aki tud, hozzon metszőollót, ágvágót, gereblyét és egyéb szükséges kertrendező eszközt.
SZOLNOK Horváth Krisztián festőművész Ludus Mundi című kiállítása nyílik a Szolnoki Művésztelepen a Kert Galériában (Gutenberg tér 12.) délelőtt tizenegy órakor. Megnyitja: Dr. habil Filp Csaba DLA Munkácsy-díjas festőművész. Délben a Face2Face kamarakoncertjét hallgathatják meg az érdeklődők. A nap további részében Festebédet tartanak a Művésztelep kertjében, a Széchenyi István Művészeti Szakgimnázium természetművészeti akciót tart. A programok alatt a Grafikai Műhely és Rajzstúdió Galériában a Szolnoki Művésztelep kiállítása tekinthető meg.
A Damjanich János Múzeum Időszaki kiállítások termében délután fél háromkor a XII. Szolnoki Bronzszobrászati Szimpózium kiállítása nyílik meg, melyet Gilly Tamás szobrászművész, a szimpózium alapító tagja nyit majd meg.
EGYSÉG/KÉTSÉG - A Szolnoki Képzőművészeti Társaság kiállítása és díjátadó gálája két helyszínen zajlik. Az első helyszín az Aba-Novák Agóra Galéria (Hild tér 1.) lesz, a kiállítást Szurcsik József Munkácsy-díjas festőművész, Érdemes Művész nyitja meg délután fél négykor. A második helyszín a Szolnoki Galéria (Templom út 2.), ahol Szurcsik József Munkácsy-díjas festőművész, Érdemes Művész nyitja meg a tárlatot délután fél ötkor.
Este hat órától a Sárik Péter Trió X Bartók koncertjét hallgathatja meg a nagyérdemű a Tisza Moziban.
Ezen a napon Kecső Endre festőművész Fragmentum című kiállítása megtekinthető az Aba-Novák Agóra átriumában.
A VIII. Women’s Lab Konferencia és Kiállítást rendezik meg szombaton délután fél kettőtől az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ – Multitermében. A Women’s Lab Konferencia és Kiállítás egyedülálló lehetőség arra, hogy női vezetőkkel, vállalkozókkal, szakemberekkel és inspiráló közösségekkel találkozzunk. A délután folyamán gondolatébresztő pódiumbeszélgetések, értékes kapcsolódások, valamint kiállítói bemutatók várják az érdeklődőket.
Szombattól egészen három napon át rendezik meg a VI. Silkdance Nemzetközi Légtánc versenyt. Az eseményen a légtánc legjobb hazai és nemzetközi szereplői mérkőznek meg az Aba-Novák Agórában. Kezdő és profi versenyzők káprázatos, olykor lélegzetelállító produkciói óriási élmény mindenki számára. Az esemény délelőtt kilenc órakor kezdődik.
A Szolnok Belvárosi Római Katolikus Egyházközség szüreti mulatságra hívja a híveket és az érdeklődőket szombaton este héttől a Cserkészházba.
TISZASZŐLŐS A Szőlősi Őszköszöntő elnevezésű rendezvényre várják az érdeklődőket szombaton délután. Négy órakor kunkaput avatnak az önkormányzatnál, öt órától a tornateremben az óvodások és nyugdíjasok adnak műsort, majd fellép Karcagi Nagy Zoltán és Andy. Este nyolctól bált rendeznek.
Október 19. – felidézik a múlt legnagyobb slágereit
JÁSZKARAJENŐ Szeretettel várják a zenekedvelőket egy különleges élményre október 18-án, vasárnap este hat órától a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A Fedák Sári Színház ezúttal egy fergeteges koncerttel érkezik, hogy a közönséggel együtt idézzék fel a múlt legnagyobb slágereit, amelyeket generációk óta dúdolunk. Ez az este garantáltan táncra perdíti a közönséget!
