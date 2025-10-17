Koncertek, képzőművészeti kiállítások, szüreti mulatságok – programkavalkád a Jászkunságban

A Képzőművészet Ünnepe sorozat keretében számos kiállítás nyílik, művészeti programok várják az érdeklődőket Szolnokon. Ősz lévén a szüreti mulatságok se merülnek feledésbe, és már felsejlenek a halloweeni programok is a térségben. Íme egy kis ízelítő a hétvégi jászkunsági eseményekből.

A Képzőművészet Ünnepe Szolnokon 2025 programsorozat keretében főszerepet kap a képzőművészet, de számos egyéb program is várja a hétvégén a jászkunságiakat

Fotó: Kiss János

Október 17. – Charlie koncertjével lehet hangolódni

JÁSZBERÉNY A Magyar Festészet Napja alkalmából pénteken délután öt órakor nyílik a Hamza Studio: Mikrokozmosz című kiállítása a Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában. A tárlat megtekinthető a múzeum nyitvatartási idejében november 30-ig.

SZOLNOK A Képzőművészet Ünnepe Szolnokon 2025: Tóth Xénia képzőművész Apácamunka című kiállítása nyílik meg délután öt órakor a Verseghy Ferenc Könyvtár Művészeti Szalonjában. Megnyitja: Dr. habil Filp Csaba DLA Munkácsy Díjas festőművész. Megtekinthető: 2025. október 31-ig

Charlie: Annyi minden történt... című koncertjére várják az érdeklődőket pénteken este hét órától a Tiszaligeti Városi Sportcsarnokban.

Október 18. – középpontban a Képzőművészet Ünnepe

JÁSZAPÁTI Töklámpásokat készíthetnek az érdeklődők délután kettő és este fél hat óra között a Pájer Antal Művelődési Ház aulájában. Az elkészült alkotásokat a résztvevők közösen helyezeik majd el a város parkjában, a szökőkút mellett. Ide azokat is várják, akik nem készítettek töklámpást, este hat órától jó hangulatot és egy forró teát kínálnak az érdeklődőknek.

JÁSZBERÉNY A Magyar Festészet Napja alkalmából a közönség figyelmébe ajánlják F. Balogh Erzsébet festőművész Talált Geometria II./Menekülési útvonalak című kiállítását. Megnyitó: október 18-án, szombaton délután öt órakor a Lehel Film-Színházban (Fürdő utca 3.). A kiállítást megnyitja: Lisányi Endre képzőművész, esztéta. Közreműködik: Burai Balázs zongoraművész.

KŐTELEK A Közösségépítő és Faluszépítő Egyesület Szüreti batyusbált rendeznek szombaton este hét órától a Művelődési Házban. A belépés díjtalan, támogatásokat a kihelyezett becsületkasszában lehet elhelyezni.

MEZŐTÚR Szombaton délelőtt tíz órakor rendezik meg a Meggyes-Fazekas tárlat ünnepélyes megnyitóját a Városházán.