November végéig tartó útfelújítási munkálatok kezdődnek a Kertész utcában

Útpadka- és útburkolat-felújítási munkálatok kezdődtek október 3-án, pénteken, a tiszafüredi Borsóskert utcában és a Kertész utcában – tájékoztatott hivatalos oldalán a város önkormányzata. A felújítás a település belterületi útjainak fejlesztésére elnyert TOP-pályázaton belül valósul meg. A munkálatok november 27-éig tartanak, a kivitelezés befejeztéig a helyben lakók türelmét és megértését kérik.

