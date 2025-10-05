október 5., vasárnap

Aurél névnap

Tiszafüred

1 órája

November végéig tartó útfelújítási munkálatok kezdődnek a Kertész utcában

Címkék#kertész utca#útpadka#útburkolat#munkálatok

Pénteken kezdődött a padka- és burkolatjavítást az érintett szakaszokon.

Rózsa Róbert
Útpadka- és útburkolat-felújítás kezdődik pénteken a tiszafüredi Kertész és Borsóskert utcákban

Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Útpadka- és útburkolat-felújítási munkálatok kezdődtek október 3-án, pénteken, a tiszafüredi Borsóskert utcában és a Kertész utcában – tájékoztatott hivatalos oldalán a város önkormányzata. A felújítás a település belterületi útjainak fejlesztésére elnyert TOP-pályázaton belül valósul meg. A munkálatok november 27-éig tartanak, a kivitelezés befejeztéig a helyben lakók türelmét és megértését kérik.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

