Őszi füstfelhő

30 perce

Avarégetés a Jászkunságban: időpontok, tiltások, tippek

Békében szeretnénk élni a szomszéddal? Akkor erre is figyeljünk, főleg Tiszapüspökiben, ahol az őszi–téli kerti nagytakarítás idején könnyű összekapni a füst miatt. A kerti hulladék égetése ebben az időszakban kézenfekvő megoldás lehet, de csak október 1. és május 31. között, szélcsendben és kijelölt idősávokban, legfeljebb két órában.

Karancsiné Szecsei Veronika

Tiszapüspöki önkormányzata emlékeztet: az avar és a kerti hulladék égetése ősszel és télen engedélyezett, de csak szigorú biztonsági feltételekkel. Október 1. és május 31. között, a hét minden napján lehet égetni, kizárólag szélcsendes időben. Két idősávból lehet választani: reggel 5 és 8 óra között, illetve délután 15 és 20 óra között. Egy alkalom legfeljebb 120 percig tarthat, és közterületen továbbra is tilos tüzet gyújtani.

A kerti hulladék égetése Tiszapüspökiben csak 120 percig tarthat
A kerti hulladék égetése Tiszapüspökiben szigorú szabályokhoz kötött
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Nem is olyan egyszerű a kerti hulladék égetése 

Az égetés csak saját telken, nagykorú felügyeletével végezhető, és ügyelni kell a távolságokra: legalább 10 méterre a szomszéd telken álló épületektől, 5 méterre a saját épülettől, valamint 20 méterre a szalma- vagy takarmánykazaltól. Csak száraz avar és kerti hulladék égethető, azaz benzin, olaj, bármilyen vegyi adalék, illetve kommunális vagy veszélyes hulladék – például műanyag, gumi, vegyszer, festék – nem kerülhet a tűzre. Tartós, fojtó füstölést nem szabad okozni, és ha a füst vagy a pernye zavarja a környéket, az égetést azonnal abba kell hagyni.

Mindig legyen kéznél oltóvíz vagy tűzoltásra alkalmas eszköz, és a parazsat a végén teljesen el kell oltani – vízzel, föld takarással vagy kéziszerszámokkal. A helyszínről csak akkor szabad távozni, ha meggyőződtünk róla, hogy a tűz teljesen kialudt.

A település arra kéri a lakókat, hogy amikor lehet, inkább komposztálják a zöldhulladékot – ez kíméli a levegőt és a szomszédok türelmét is.

 

