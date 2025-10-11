Fekete hamukupac és elszenesedett cipők az út szélén, senki sem nyúl az összeégett autóhoz

A Rover, a Renault és a Volkswagen sem hiányzott

Számos hasonló esetről beszámoltunk már hírportálunkon az elmúlt időszakban. Néhány hónapja például egy régebbi évjáratú, kék színű Rover 600-as állt mozdulatlanul Szolnoknál, a 3224-es út mentén, a Tisza felőli gátoldal alján, láthatóan senkinek sem hiányzott. Törökszentmiklós határában is hetek óta állt már az út szélén az a Renault Megane, melyről senki sem tudta, miért vesztegel betört szélvédővel és hiányzó alkatrészekkel a 46-os főút mellett. Zagyvarékasnál pedig több mint egy hónapig állt egy fehér autó a körforgalomban, az elhagyott Volkswagen szinte látványossággá vált a kistelepülésen.

Kinek a feladata elszállítani? Egyértelmű a szabály

Pedig az ilyen esetekre vonatkozó jogszabály egyértelmű, és pontosan megszabja, kinek a feladata elszállítani az út mentén hagyott roncsokat.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya egy korábbi esete kapcsán megerősítette hírportálunknak, hogy a közterületen hagyott, balesetben érintett vagy műszaki hibás jármű elszállíttatása elsősorban a tulajdonos kötelessége. Mint fogalmaztak, különösen igaz ez, ha forgalmi akadályt képez, vagy veszélyezteti a vagyonbiztonságot. A köztudatban van egy tévhit, miszerint ha a tulajdonos nem intézkedik, akkor a rendőrség elszállítattja a szóban forgó járművet és ennek költségét a tulajdonosra terheli. Ez egészen tavaly novemberig így is volt, akkor azonban életbe lépett egy új rendelet, mely kimondta, hogy a közút területén veszteglő autók elszállításáról, tárolásáról és értékesítéséről a közútkezelőnek kell gondoskodnia.