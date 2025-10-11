október 11., szombat

Fekete hamukupac és elszenesedett cipők az út szélén, senki sem nyúl az összeégett autóhoz

A látvány miatt folyamatosan csak a kérdések kattoghatnak a fejekben: három hete történt a döbbenetes baleset, de a nyomai még mindig láthatóak a 4-es út 130-as kilométerszelvényénél. Nagy talány, miért nem vitték már el a magára maradt, kiégett autót...

Mészáros János

Közel három hete, hogy egy balesetet követően kiégett két autó Fegyverneken. Az esetről akkor többször is beszámoltunk a hírportálunkon. Az egyik járművet elszállították, a másik kiégett autó, a megszenesedett rakomány és a szétszórt autóalkatrészek azonban még most is ott hevernek az út szélén.

A kiégett autó még mindig az út szélén hever
A furgont elszállították a fegyverneki baleset után, ez a kiégett autó azonban azóta is az út szélén várja sorsát
Elszomorító látványt nyújt az elhagyott, kiégett autó

Megfeketedett, de felismerhető sportcipők látszanak a hamukupac között. A kívül-belül kiégett jármű a menetiránnyal szemben maradt ott az út szélén, félig az aszfalton, egy villanykaró tövében. Az autó jobb oldala és hátsó része messziről épnek tűnik, azt az oldalt nem semmisítették meg a lángok. Az elsuhanó járművekből sokan észre sem veszik, hogy baleset történt a helyszínen... 

Elhagyott, kiégett autó Fegyverneknél

A Rover, a Renault és a Volkswagen sem hiányzott

Számos hasonló esetről beszámoltunk már hírportálunkon az elmúlt időszakban. Néhány hónapja például egy régebbi évjáratú, kék színű Rover 600-as állt mozdulatlanul Szolnoknál, a 3224-es út mentén, a Tisza felőli gátoldal alján, láthatóan senkinek sem hiányzott. Törökszentmiklós határában is hetek óta állt már az út szélén az a Renault Megane, melyről senki sem tudta, miért vesztegel betört szélvédővel és hiányzó alkatrészekkel a 46-os főút mellett. Zagyvarékasnál pedig több mint egy hónapig állt egy fehér autó a körforgalomban, az elhagyott Volkswagen szinte látványossággá vált a kistelepülésen.

Kinek a feladata elszállítani? Egyértelmű a szabály

Pedig az ilyen esetekre vonatkozó jogszabály egyértelmű, és pontosan megszabja, kinek a feladata elszállítani az út mentén hagyott roncsokat. 

 A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya egy korábbi esete kapcsán megerősítette hírportálunknak, hogy a közterületen hagyott, balesetben érintett vagy műszaki hibás jármű elszállíttatása elsősorban a tulajdonos kötelessége. Mint fogalmaztak, különösen igaz ez, ha forgalmi akadályt képez, vagy veszélyezteti a vagyonbiztonságot. A köztudatban van egy tévhit, miszerint ha a tulajdonos nem intézkedik, akkor a rendőrség elszállítattja a szóban forgó járművet és ennek költségét a tulajdonosra terheli. Ez egészen tavaly novemberig így is volt, akkor azonban életbe lépett egy új rendelet, mely kimondta, hogy a közút területén veszteglő autók elszállításáról, tárolásáról és értékesítéséről a közútkezelőnek kell gondoskodnia.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

