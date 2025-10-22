Hatalmas lángok az M4-esen: megszólalt a katasztrófavédelem az esettel kapcsolatban

Egy kigyulladt autóról készült megdöbbentő videó a minap az M4-es autóúton. Az esettel kapcsolatban a tűzoltóság arra vonatkozóan adott tippeket, hogy mit tegyünk, ha ilyet látunk, netán a mi autónk gyullad ki.

Hatalmas lángokkal égett egy autó nemrég az M4-esen. Mit tegyünk, ha kigyulladt autót látunk? Íme, a tippek a szakemberektől!

Fotó: MW-archív

Menet közben csaptak fel a lángok egy gépkocsi motorterében vasárnap délután az M4-es autóút 48-as kilométerénél, Pilis közelében. Amint arról hírportálunkon is beszámoltunk: a monori hivatásos és a nyáregyházai önkéntes tűzoltók több vízsugárral eloltották a lángokat, visszahűtötték a felhevült fém alkatrészeket, majd átvizsgálták a kiégett gépkocsit.

Az esettel kapcsolatban a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arról számolt be, hogy évente átlagosan nem kevesebb, mint 600-700 személyautó gyullad ki. Nem kevés. Közlekedés közben mi magunk is találkozhatunk ilyen esettel vagy kerülhetünk hasonló bajba. A szakemberek tippeket osztottak meg, hogy mit tehetünk ha autótűzzel találkozunk.

Mit tegyünk, ha kigyulladt autót látunk?

– Nagyon fontos, hogy álljunk félre biztonságos helyen – leállósáv, parkoló, pihenőhely – kapcsoljuk le a motort és a gyújtást, majd kapcsoljuk be a vészvillogót. Tegyük ki az elakadásjelző háromszöget, és viseljünk láthatósági mellényt! Az utasokat kísérjük biztonságos távolságra, a forgalomtól védett helyre! (például autópályán, a szalagkorláton kívülre) és hívjuk a 112-es segélyhívót. Fontos, hogy adjuk meg pontos helyet és mondjuk el azt is, ha a jármű az úttesten akadályt képez vagy szivárog az üzemanyag – mondtál el a legfontosabb tanácsokat a katasztrófavédelem illetékesei.

Hangsúlyozzák: ne nyissuk ki hirtelen a motorteret, mert a beáramló oxigén felerősítheti a lángokat! Ha van tűzoltó készülékünk, próbáljuk meg használni a lehetőségekhez mérten, de soha ne kockáztassuk az életünket.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Mindig az emberélet a legfontosabb

Fontos, hogy ne próbáljuk önállóan irányítani a forgalmat. Ahogyan az is hangsúlyos, hogy amennyiben biztonságosan lehetséges, vigyük magunkkal a legfontosabb iratainkat.