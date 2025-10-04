2 órája
Így vehetünk méltó búcsút kedvencünktől: itt van minden, amit a kisállat hamvasztásról tudni kell
Egy-egy házikedvenc sokak számára ugyanolyan családtagnak számít, mint egy gyermek vagy egy testvér. Így ha eljön a végső búcsú ideje, a fájdalom és a gyász is hasonlóan szívbemarkoló tud lenni. Az elhunyt állatról azonban gondoskodni kell, amire szigorú jogszabály is vonatkozik. A kisállat hamvasztás Szolnokon lehetőséget nyújt arra, hogy a szabályok betartása mellett méltó búcsút is tudjunk venni – bemutatjuk, hogyan is működik ez a gyakorlatban.
Most még ott szaladgál körülöttünk, ételt kunyerál, sétára invitál, papucsot rág, vagy a kanapén koptatja a karmait. De egyszer az ő ideje is eljön – bármilyen fájdalmas is ebbe belegondolni. A kisállat hamvasztás Szolnokon is lehetőséget ad arra, hogy méltó módon búcsúzzunk és kedvencünket.
Kisállat hamvasztás Szolnokon: így működik
Sokan nem tudják, de kedvenceinket nem temethetjük akárhová. Saját kertben kizárólag kis testű állat (például hörcsög, tengerimalac, nyúl) földbe temetése engedélyezett, de ennek is szigorú feltételei vannak: az apró testet legalább egy méter mélyen, talajvíztől és ivóvízkutaktól megfelelő távolságban kell elhelyezni, mivel az eltemetett állatok maradványai befolyásolhatják a talajt és a talajvizet.
- Erdőszélre;
- rét közepére
pedig egyáltalán nem helyezhetjük végső nyugalomra kisállatunkat.
Kutya, macska pedig hivatalosan még a saját kert végébe sem temethető el. A szabályos és méltó megoldás ebben a szomorú esetben a hamvasztás marad. A vármegyében Szolnokon működik az egyetlen olyan hely, ahol ez a szolgáltatás elérhető: a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Besenyszögi úti telephelyén.
2020 óta működik a kisállat krematórium itt nálunk. Ha valaki, hát mi igazán tudjuk, hogy milyen sokat jelenthet egy állat a gazdájának, ezért mindig a legnagyobb körültekintéssel és részvéttel járunk el ilyen esetben.
– mesélte hírportálunknak az állatotthon telepvezetője, Keskenyné Dobos Krisztina.
Mint elmondta, nem csak arról van szó, hogy kimennek az elhunyt állért, ha a gazdának nincs lehetősége – vagy lelkiereje – bevinni, de ha valaki igényli, akár videót is készítenek a hamvasztás folyamatáról.
Van, aki aggódik, hogy esetleg más állatokkal együtt hamvasztjuk az ő kedvencét, de nálunk ez szóba sem jöhet. Csak annak az egy kiskedvencnek a hamvai kerülnek végül az urnába – és aki igényli, annak videóra is tudjuk rögzíteni a folyamatot, hogy biztos legyen benne.
Krisztina azt is elmondta, hogy nem csak kutyákat és macskákat visznek hozzájuk: volt már aki kedvenc hörcsögétől, tengerimalacától vett így végső búcsút – a legnagyobb testű állat pedig amit még tudtak fogadni, egy póni volt. Az állatok hamvai ezután visszakerülnek a családhoz.
Itt az eljárás után egy szép kis urnába kerülnek a hamvak, amit aztán haza lehet vinni, és mégis ott marad velünk. Volt egyszer egy idősebb pár, akik elmondták, hogy ők bizony mindenhová vinni fogják magukkal az urnát. Ezt persze csak azok érthetik, akik szerettek már állatot úgy, mintha a gyermekük lenne
– tette hozzá a menhely telepvezetője, aki azt is elárulta, hogy lelkileg rendkívül megterhelő számukra egy-egy négylábú hamvasztása, de ugyanakkor örülnek annak, hogy így is tudnak segíteni.
Három-négy órát vesz igénybe a folyamat
A hamvasztás maga 3-4 órát vesz igénybe, amit akár helyben is kivárhat a gazda, de utána a hamvaknak még ki kell hűlnie, mielőtt a kiválasztott urnába kerülnének – ez pedig még legalább ilyen hosszú folyamat.
– Természetesen mindig biztosítunk rá lehetőséget, hogy aki szeretne, le tudjon még ott ülni egy kicsit nálunk, amíg tart a folyamat. Ha kell és ahogy tőlünk telik lelkileg is támogatjuk a gazdikat, hiszen tudjuk milyen fájdalmas ez számukra – tette még hozzá Krisztina.
Zsófiának néhány éve kellett végső búcsút vennie öreg barátjától. Akkor fedezték fel, hogy működik Szolnokon kisállat krematórium, és bár akármilyen messzire elmentek volna, hogy el tudják hamvasztatni a kutyájukat, örültek, hogy a városban volt rá lehetőség.
Mi panellakásban élünk, így nem is volt rá opció, hogy bárhová temessük a kiskutyánkat. Egy vasárnap történt, hogy hosszú betegség után 17 évesen megpihent. Mi azonnal hívtuk az állatmenhelyet, és nagyon hamar jött is egy úr, aki elvitte. Pár nap volt az egész, utána egy kis szívecske alakú urnában hozta vissza nekünk Cukit. Azóta is itt van velünk, egy kis oltárt készítettünk neki.
Örökké velünk, örökké a szívünkben
Az Állatok világnapja alkalmából nem csak azokat a kedvenceket ünnepeljük, akik mellettünk vannak és bearanyozzák a napjainkat, hanem azokra is emlékezünk, akik már nem lehetnek velünk. De gondolnunk kell arra is, hogy az élet mindenki számára véges. Ha eljön az idő, a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány is tud segíteni, hogy úgy búcsúzzunk el kis barátunktól, ahogy egy családtagtól illik – és mindemellett betartsuk az idevágó szabályokat is.
