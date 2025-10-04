Így vehetünk méltó búcsút kedvencünktől: itt van minden, amit a kisállat hamvasztásról tudni kell

Most még ott szaladgál körülöttünk, ételt kunyerál, sétára invitál, papucsot rág, vagy a kanapén koptatja a karmait. De egyszer az ő ideje is eljön – bármilyen fájdalmas is ebbe belegondolni. A kisállat hamvasztás Szolnokon is lehetőséget ad arra, hogy méltó módon búcsúzzunk és kedvencünket.

„Kutya nélkül lehet élni – de nem érdemes. Csak egy igazságtalanság van velük kapcsolatban: az, hogy életük rövidebb, mint a miénk” – Agnes Sligh Turnbull. A kisállat hamvasztás Szolnokon is lehetőséget nyújt, hogy életük vége után is velünk maradjanak

Fotó: Beküldött / Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

Kisállat hamvasztás Szolnokon: így működik

Sokan nem tudják, de kedvenceinket nem temethetjük akárhová. Saját kertben kizárólag kis testű állat (például hörcsög, tengerimalac, nyúl) földbe temetése engedélyezett, de ennek is szigorú feltételei vannak: az apró testet legalább egy méter mélyen, talajvíztől és ivóvízkutaktól megfelelő távolságban kell elhelyezni, mivel az eltemetett állatok maradványai befolyásolhatják a talajt és a talajvizet.

Erdőszélre;

rét közepére

pedig egyáltalán nem helyezhetjük végső nyugalomra kisállatunkat.

Kutya, macska pedig hivatalosan még a saját kert végébe sem temethető el. A szabályos és méltó megoldás ebben a szomorú esetben a hamvasztás marad. A vármegyében Szolnokon működik az egyetlen olyan hely, ahol ez a szolgáltatás elérhető: a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Besenyszögi úti telephelyén.

2020 óta működik a kisállat krematórium itt nálunk. Ha valaki, hát mi igazán tudjuk, hogy milyen sokat jelenthet egy állat a gazdájának, ezért mindig a legnagyobb körültekintéssel és részvéttel járunk el ilyen esetben.

– mesélte hírportálunknak az állatotthon telepvezetője, Keskenyné Dobos Krisztina.

Mint elmondta, nem csak arról van szó, hogy kimennek az elhunyt állért, ha a gazdának nincs lehetősége – vagy lelkiereje – bevinni, de ha valaki igényli, akár videót is készítenek a hamvasztás folyamatáról.

Van, aki aggódik, hogy esetleg más állatokkal együtt hamvasztjuk az ő kedvencét, de nálunk ez szóba sem jöhet. Csak annak az egy kiskedvencnek a hamvai kerülnek végül az urnába – és aki igényli, annak videóra is tudjuk rögzíteni a folyamatot, hogy biztos legyen benne.

Krisztina azt is elmondta, hogy nem csak kutyákat és macskákat visznek hozzájuk: volt már aki kedvenc hörcsögétől, tengerimalacától vett így végső búcsút – a legnagyobb testű állat pedig amit még tudtak fogadni, egy póni volt. Az állatok hamvai ezután visszakerülnek a családhoz.

Itt az eljárás után egy szép kis urnába kerülnek a hamvak, amit aztán haza lehet vinni, és mégis ott marad velünk. Volt egyszer egy idősebb pár, akik elmondták, hogy ők bizony mindenhová vinni fogják magukkal az urnát. Ezt persze csak azok érthetik, akik szerettek már állatot úgy, mintha a gyermekük lenne

– tette hozzá a menhely telepvezetője, aki azt is elárulta, hogy lelkileg rendkívül megterhelő számukra egy-egy négylábú hamvasztása, de ugyanakkor örülnek annak, hogy így is tudnak segíteni.