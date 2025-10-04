„Ott reszketett a női mosdó padlóján. Nem volt kérdés, mit kell tennem.”

Zoltai Krisztián Budapest és Újszász között ingázik, így minden vasárnap eltölt pár percet az újszászi vasútállomáson. Egy héten egyszer mindössze pár percet. Az eset, amikor valaki egy kiskutyát hagyott a női mosdóban pont ez alatt a pár perc alatt történt. Ez pedig sorsfordító volt egy védtelen kis állat és egy család számára.

Sokkolta a látvány a jólelkű férfit: valaki egy kiskutyát hagyott a női mosdóban az újszászi vasútállomáson

Emberi gonoszság: kiskutyát hagyott a női mosdóban

Történetünk színhelye az újszászi vasútállomás, ahol Krisztián a szokásos kávéját itta. Ekkor vált fültanújává, hogy egy hölgy az éppen szolgálatot teljesítő MÁV őrnek jelezte: egy „élő állat” van a női mosdóban. Az őr azonban nem érezte magáénak a feladatot, szemben Krisztiánnal, aki nem akarta ezt figyelmen kívül hagyni. A kávét otthagyva felpattant és bement a női wc-be, hogy ellenőrizze tényleg igaz-e, amit a nő állít. Amit ott látott, teljesen lesokkolta.

Egy kiskutyát találtam bent szörnyű állapotban. Egy női pulóveren feküdt mozdulatlan, a feje sebes volt, reszketett … Teljesen ledöbbentem, hogy ilyen megtörténhet. Hogy valaki itthagy egy ilyen kicsi állatot ilyen állapotban, egy ilyen helyen.

Krisztián számára nem volt kérdés, hogy mit kell tennie, hisz mint elmondta, mióta él, azóta kiáll az állatok és növények védelmében, bármilyen élethelyzetről is legyen szó.

Megszólítottam, hívtam magamhoz, akkor láttam hogy több sérülés is van rajta. Gyenge volt, alig tudott talpra állni, remegett, fázott. Végül felállt és közelebb jött hozzám. Felemeltem a mellkasomra, ekkor feljebb mászott megnyalogatta a nyakamat. Ekkor tudtam, hogy én ezt a kiskutyát nem hagyom ott – lesz ami lesz, hazaviszem.

A család szerencsére jól fogadta a kis jövevényt, de ők is döbbenten álltak az eset előtt: hogy tehet valaki ilyet egy ilyen szerethető aprósággal? Krisztián lányai nagy örömmel vették pártfogásukba a kis lelencet, majd másnap az állatorvost is meglátogatták vele.

A kérdés csak az volt, hogy mi lesz most ezután. Krisztián tett egy próbát a közösségi médiában, hogy megtalálja a kutyus „gazdáját” – de aztán hamar máshogy döntöttek.