Közel százmillió forintból korszerűsítették a kisújszállási idősek klubja épületét
Közel 100 millió forintból újult meg a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ Idősek Klubja. Az épület mostantól modernebb, energiatakarékosabb és méltóbb környezetet biztosít a város szépkorú lakóinak. A kisújszállási idősek klubja felújítása során számos korszerűsítést végeztek.
Az elmúlt hónapokban mintegy 100 millió forint pályázati forrásból a padlástól a tetőig teljesen megújult a kisújszállási idősek klubja, amelyet a napokban adtak át a város szépkorúinak.
A megjelenteket Szűcs Zsuzsanna intézményvezető köszöntötte:
– A nappali ellátó fontos szerepet tölt be városunk életében. Ebben az épületben 1936-tól 1995-ig szülőotthon működött, majd háziorvosi rendelő és laboratórium. Az idősek klubja a városban 1969-ben nyitott, sokáig a Rákóczi út 10. szám alatt működött, a jelenlegi helyre 2006 augusztusában költöztünk be. Az elmúlt évek során többször volt korszerűsítés, fejlesztés az épületben, de a mostani nagy mérföldkőnek számít az életünkben. Az épület felújítására közel 100 millió forint európai uniós támogatást nyert az önkormányzat, melyből kicserélték a nyílászárókat, megújult a tető, megerősítették az épület alapozását, kicserélték a belső burkolatokat, megvalósult az épület külső és belső festése, a pincefödém és a padlás hőszigetelése is megtörtént Az energiafogyasztás csökkentése érdekében napelemes rendszer épült és a vízhálózatot is korszerűsítették – árult el részleteket a felújításról.
Átadták a felújított idősek otthonát KisújszállásonFotók: Daróczi Erzsébet
Átvették a szépkorúak a kisújszállási idősek klubja felújított épületét
A szót ezt követően Szűcs Tamás polgármester vette át.
– Nálunk nem egy nap az idősek napja, legalább egy hete tart a fesztiválsorozat, de kétségkívül ez az egyik legfényesebb nap, hiszen mintegy 100 milliós beruházással ez a csodálatos épület úgy újult meg, hogy modernizálva is lett, de van még dolgunk, a szociális otthonban az a tervünk, hogy az intézmény közösségi helyiségét is felújítjuk, hogy a szépkorúak számára is élhető legyen ez a település – ígérte.
Szepesi Tibor szerint is egy nagy jelentőségű beruházás valósult meg a városban.
A köszöntők után Liszka Noémi beosztott lelkész osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel, majd a vendégek szalagátvágással birtokba adták az épületet. A szépkorúaknak kisújszállási és kenderesi felnőtt és gyermekcsoportok adtak zenés, verses, táncos műsort.
