Közel százmillió forintból korszerűsítették a kisújszállási idősek klubja épületét

Az elmúlt hónapokban mintegy 100 millió forint pályázati forrásból a padlástól a tetőig teljesen megújult a kisújszállási idősek klubja, amelyet a napokban adtak át a város szépkorúinak.

Befejeződött a kisújszállási idősek klubja felújítása

Fotó: Daróczi Erzsébet

A megjelenteket Szűcs Zsuzsanna intézményvezető köszöntötte:

– A nappali ellátó fontos szerepet tölt be városunk életében. Ebben az épületben 1936-tól 1995-ig szülőotthon működött, majd háziorvosi rendelő és laboratórium. Az idősek klubja a városban 1969-ben nyitott, sokáig a Rákóczi út 10. szám alatt működött, a jelenlegi helyre 2006 augusztusában költöztünk be. Az elmúlt évek során többször volt korszerűsítés, fejlesztés az épületben, de a mostani nagy mérföldkőnek számít az életünkben. Az épület felújítására közel 100 millió forint európai uniós támogatást nyert az önkormányzat, melyből kicserélték a nyílászárókat, megújult a tető, megerősítették az épület alapozását, kicserélték a belső burkolatokat, megvalósult az épület külső és belső festése, a pincefödém és a padlás hőszigetelése is megtörtént Az energiafogyasztás csökkentése érdekében napelemes rendszer épült és a vízhálózatot is korszerűsítették – árult el részleteket a felújításról.