Térségi turizmus

58 perce

A fürdőből egyenesen a természetbe – ez a kisvonat lett az ősz slágere

Címkék#szoljon videó#Tiszakürti Arborétum#Kisvonattal az Arborétumba#Cserkeszőlő

Cserkeszőlő és Tiszakürt között új együttműködés született. A Tiszakürti Arborétum mostantól Kisvonattal az Arborétumba program keretében is elérhető a gyógyfürdő városából.

Major Angéla

Cserkeszőlő és Tiszakürt között új lendületet kapott a turisztikai együttműködés. Október elsejétől már Kisvonattal az Arborétumba program keretében is eljuthatnak a vendégek a gyógyfürdő városából a Tiszakürti Arborétum lenyűgöző őszi színkavalkádjának megtekintésére. A háttérben egy frissen megkötött stratégiai megállapodás áll, amelyet a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kötött az igazgatóság által üzemeltetett Tiszakürti Arborétum és a Cserkeszőlői Fürdő vendégforgalmának összekapcsolása, egyben a térségi turizmus fellendítésének elősegítésére.

Kisvonattal az Arborétumba együttműködés aláírásán Trabach Tibor Zoltán polgármester Cserkeszőlő Község és Medgyesi Gergely Árpád igazgató, Hortobágyi Nemezeti Park Igazgatóság
Kisvonattal az Arborétumba együttműködés aláírásán Trabach Tibor Zoltán polgármester Cserkeszőlő Község és Medgyesi Gergely Árpád igazgató, Hortobágyi Nemezeti Park Igazgatóság 
Fotó: Hortobágyi Nemezeti Park Igazgatóság 

Kisvonattal az Arborétumba

A kezdeményezés célja, hogy meghosszabbítsa a Cserkeszőlőn eltöltött vendégéjszakák számát, új, természetközeli programlehetőségeket kínálva a fürdővárosba érkezőknek. – A fürdővendégek is egyre inkább keresik azokat a kiegészítő élményeket, amelyekkel tartalmasabbá tehetik az ottartózkodásukat – mondta el Danyi Zoltán, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szakmai tanácsadója. – Az Arborétum pedig kiváló lehetőséget kínál a kikapcsolódásra, a friss levegőn, természetes környezetben feltöltődni vágyók számára – tette hozzá.

Tiszakürti Arborétum
Tiszakürti Arborétum
Fotó: Mészáros János

A megállapodás előkészítése már az év elején elindult, és az önkormányzat részéről is nyitottság mutatkozott. A felek gyorsan közös nevezőre jutottak: a turisztikai kínálatok összekapcsolásában látták a térség fejlődésének egyik kulcsát.

A megállapodás első konkrét lépése az volt, hogy a Cserkeszőlő Fürdőtől hétvégenként kisvonat szállítja a látogatókat a Tiszakürti Arborétumba, ahol egy másfél órás sétára van lehetőség – majd ugyanazzal a járattal vissza is térhetnek. A program teljes időtartama körülbelül három óra, amely kényelmesen illeszthető egy pihenőnap délutánjába.

A „Kisvonattal az Arborétumba” elnevezésű program az első hétvégén máris túllépte az elvárt minimális létszámot – gyerekek és felnőttek egyaránt örömmel fogadták az új lehetőséget. A járat október végéig minden szombaton 13 órakor indul.

A felek nem állnak meg itt: Cserkeszőlőn turisztikai kedvezménykártya bevezetését is tervezik, amelyet a Cserkeszőlőn megszálló vendégek használhatnának többek között az Arborétum meglátogatására is. Ez a kezdeményezés segítené az egyéni látogatókat abban, hogy önállóan is felfedezzék a térség nevezetességeit.

A cél, hogy ne csak a szervezett programokon keresztül, hanem egyéni módon is könnyebben elérhetővé tegyük a környék természeti értékeit

 – hangsúlyozta Danyi Zoltán. – Így a gyógyfürdőzés mellé valódi élmények is társulhatnak.

Tiszakürti Arborétum

Fotók: Mészáros János

Hosszú távú együttműködés

A hosszabb távú célok között szerepel a Cserkeszőlő és Tiszakürt közötti kerékpárút teljes kiépítése. Jelenleg egy 4–5 kilométeres szakasz hiányzik, amelyet pályázati forrásból szeretne pótolni az önkormányzat. Ezzel teljes értékű, biztonságos kerékpáros kapcsolat jöhetne létre a két település között, tovább növelve a térség aktív turisztikai vonzerejét.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság emellett támogatja egy helyi vizes élőhelyen tanösvény kialakítását is, ahol madármegfigyelésre és természetismereti sétákra lenne lehetőség. Az Arborétum pedig része lett egy nagyobb volumenű fejlesztésnek is: a „Közép–Tiszai vízitúra hálózat” végpontjaként 2027–ig egy aktív park is létrejön, játszótérrel és más szabadidős elemekkel.

A Nemzeti Park nemcsak Cserkeszőlő irányába nyitott. Már folynak az egyeztetések Lakitelek, a Hungarikum Liget, valamint Tiszakécske Barack Hotel turisztikai szereplőivel is. A cél egy olyan összefüggő turisztikai hálózat, amelyben az egyes helyszínek kölcsönösen ajánlják egymást, és megosztják a látogatói élményt.

– Fontos, hogy a térségben gondolkodjunk. Lehet, hogy valaki nem pont Cserkeszőlőből érkezik hozzánk, de ha az arborétumban jár, már értesülhet a más környékbeli kirándulási és programlehetőségekről, és akár legközelebb célirányosan is visszatérhet – tette hozzá Danyi Zoltán.

 

