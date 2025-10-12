1 órája
A fürdőből egyenesen a természetbe – ez a kisvonat lett az ősz slágere
Cserkeszőlő és Tiszakürt között új együttműködés született. A Tiszakürti Arborétum mostantól Kisvonattal az Arborétumba program keretében is elérhető a gyógyfürdő városából.
Cserkeszőlő és Tiszakürt között új lendületet kapott a turisztikai együttműködés. Október elsejétől már Kisvonattal az Arborétumba program keretében is eljuthatnak a vendégek a gyógyfürdő városából a Tiszakürti Arborétum lenyűgöző őszi színkavalkádjának megtekintésére. A háttérben egy frissen megkötött stratégiai megállapodás áll, amelyet a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kötött az igazgatóság által üzemeltetett Tiszakürti Arborétum és a Cserkeszőlői Fürdő vendégforgalmának összekapcsolása, egyben a térségi turizmus fellendítésének elősegítésére.
Kisvonattal az Arborétumba
A kezdeményezés célja, hogy meghosszabbítsa a Cserkeszőlőn eltöltött vendégéjszakák számát, új, természetközeli programlehetőségeket kínálva a fürdővárosba érkezőknek. – A fürdővendégek is egyre inkább keresik azokat a kiegészítő élményeket, amelyekkel tartalmasabbá tehetik az ottartózkodásukat – mondta el Danyi Zoltán, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szakmai tanácsadója. – Az Arborétum pedig kiváló lehetőséget kínál a kikapcsolódásra, a friss levegőn, természetes környezetben feltöltődni vágyók számára – tette hozzá.
A megállapodás előkészítése már az év elején elindult, és az önkormányzat részéről is nyitottság mutatkozott. A felek gyorsan közös nevezőre jutottak: a turisztikai kínálatok összekapcsolásában látták a térség fejlődésének egyik kulcsát.
A megállapodás első konkrét lépése az volt, hogy a Cserkeszőlő Fürdőtől hétvégenként kisvonat szállítja a látogatókat a Tiszakürti Arborétumba, ahol egy másfél órás sétára van lehetőség – majd ugyanazzal a járattal vissza is térhetnek. A program teljes időtartama körülbelül három óra, amely kényelmesen illeszthető egy pihenőnap délutánjába.
A „Kisvonattal az Arborétumba” elnevezésű program az első hétvégén máris túllépte az elvárt minimális létszámot – gyerekek és felnőttek egyaránt örömmel fogadták az új lehetőséget. A járat október végéig minden szombaton 13 órakor indul.
A felek nem állnak meg itt: Cserkeszőlőn turisztikai kedvezménykártya bevezetését is tervezik, amelyet a Cserkeszőlőn megszálló vendégek használhatnának többek között az Arborétum meglátogatására is. Ez a kezdeményezés segítené az egyéni látogatókat abban, hogy önállóan is felfedezzék a térség nevezetességeit.
A cél, hogy ne csak a szervezett programokon keresztül, hanem egyéni módon is könnyebben elérhetővé tegyük a környék természeti értékeit
– hangsúlyozta Danyi Zoltán. – Így a gyógyfürdőzés mellé valódi élmények is társulhatnak.
Tiszakürti ArborétumFotók: Mészáros János
Hosszú távú együttműködés
A hosszabb távú célok között szerepel a Cserkeszőlő és Tiszakürt közötti kerékpárút teljes kiépítése. Jelenleg egy 4–5 kilométeres szakasz hiányzik, amelyet pályázati forrásból szeretne pótolni az önkormányzat. Ezzel teljes értékű, biztonságos kerékpáros kapcsolat jöhetne létre a két település között, tovább növelve a térség aktív turisztikai vonzerejét.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság emellett támogatja egy helyi vizes élőhelyen tanösvény kialakítását is, ahol madármegfigyelésre és természetismereti sétákra lenne lehetőség. Az Arborétum pedig része lett egy nagyobb volumenű fejlesztésnek is: a „Közép–Tiszai vízitúra hálózat” végpontjaként 2027–ig egy aktív park is létrejön, játszótérrel és más szabadidős elemekkel.
A Nemzeti Park nemcsak Cserkeszőlő irányába nyitott. Már folynak az egyeztetések Lakitelek, a Hungarikum Liget, valamint Tiszakécske Barack Hotel turisztikai szereplőivel is. A cél egy olyan összefüggő turisztikai hálózat, amelyben az egyes helyszínek kölcsönösen ajánlják egymást, és megosztják a látogatói élményt.
– Fontos, hogy a térségben gondolkodjunk. Lehet, hogy valaki nem pont Cserkeszőlőből érkezik hozzánk, de ha az arborétumban jár, már értesülhet a más környékbeli kirándulási és programlehetőségekről, és akár legközelebb célirányosan is visszatérhet – tette hozzá Danyi Zoltán.
