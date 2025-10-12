A fürdőből egyenesen a természetbe – ez a kisvonat lett az ősz slágere

Cserkeszőlő és Tiszakürt között új lendületet kapott a turisztikai együttműködés. Október elsejétől már Kisvonattal az Arborétumba program keretében is eljuthatnak a vendégek a gyógyfürdő városából a Tiszakürti Arborétum lenyűgöző őszi színkavalkádjának megtekintésére. A háttérben egy frissen megkötött stratégiai megállapodás áll, amelyet a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kötött az igazgatóság által üzemeltetett Tiszakürti Arborétum és a Cserkeszőlői Fürdő vendégforgalmának összekapcsolása, egyben a térségi turizmus fellendítésének elősegítésére.

Kisvonattal az Arborétumba együttműködés aláírásán Trabach Tibor Zoltán polgármester Cserkeszőlő Község és Medgyesi Gergely Árpád igazgató, Hortobágyi Nemezeti Park Igazgatóság

Fotó: Hortobágyi Nemezeti Park Igazgatóság

Kisvonattal az Arborétumba

A kezdeményezés célja, hogy meghosszabbítsa a Cserkeszőlőn eltöltött vendégéjszakák számát, új, természetközeli programlehetőségeket kínálva a fürdővárosba érkezőknek. – A fürdővendégek is egyre inkább keresik azokat a kiegészítő élményeket, amelyekkel tartalmasabbá tehetik az ottartózkodásukat – mondta el Danyi Zoltán, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szakmai tanácsadója. – Az Arborétum pedig kiváló lehetőséget kínál a kikapcsolódásra, a friss levegőn, természetes környezetben feltöltődni vágyók számára – tette hozzá.

Tiszakürti Arborétum

Fotó: Mészáros János

A megállapodás előkészítése már az év elején elindult, és az önkormányzat részéről is nyitottság mutatkozott. A felek gyorsan közös nevezőre jutottak: a turisztikai kínálatok összekapcsolásában látták a térség fejlődésének egyik kulcsát.

A megállapodás első konkrét lépése az volt, hogy a Cserkeszőlő Fürdőtől hétvégenként kisvonat szállítja a látogatókat a Tiszakürti Arborétumba, ahol egy másfél órás sétára van lehetőség – majd ugyanazzal a járattal vissza is térhetnek. A program teljes időtartama körülbelül három óra, amely kényelmesen illeszthető egy pihenőnap délutánjába.

A „Kisvonattal az Arborétumba” elnevezésű program az első hétvégén máris túllépte az elvárt minimális létszámot – gyerekek és felnőttek egyaránt örömmel fogadták az új lehetőséget. A járat október végéig minden szombaton 13 órakor indul.

A felek nem állnak meg itt: Cserkeszőlőn turisztikai kedvezménykártya bevezetését is tervezik, amelyet a Cserkeszőlőn megszálló vendégek használhatnának többek között az Arborétum meglátogatására is. Ez a kezdeményezés segítené az egyéni látogatókat abban, hogy önállóan is felfedezzék a térség nevezetességeit.

A cél, hogy ne csak a szervezett programokon keresztül, hanem egyéni módon is könnyebben elérhetővé tegyük a környék természeti értékeit

– hangsúlyozta Danyi Zoltán. – Így a gyógyfürdőzés mellé valódi élmények is társulhatnak.