Elszomorító a helyzet, egy csepp víz sem maradt ebben a Jászkunság melletti folyóban

Kiszikkadt októberre a Zagyva egyik legfontosabb mellékvizének számító Tápió a Jászkunság melletti Nagykátán. A kiszáradt folyóról fotókat osztottak meg a nyilvánossággal.

Rózsa Róbert

„Szomorú és megdöbbentő látvány. Gyerekkoromban gyakran fürödtem benne” – írta az egyik kommentelő ahhoz a bejegyzéshez, ami a napokban a Tápióról osztott meg fotókat, és amely poszt alatt sokan mások is döbbenetüknek adtak hangot. Felindultságuk érthető: a Jászkunság mellett fekvő Nagykátán készült fotók tanúsága alapján a kiszáradt folyóban jelenleg nem hogy ember, de még egy béka sem tudna fürdeni. A Vízvisszatartás lehetőségei nevű nyílt csoportban közzétett felvételeken kiaszott medret, száraz gyökerekkel árválkodó folyami fákat látni.

kiszáradt folyó, Tápió, Nagykáta, Jászkunság, Zagyva, víz, közép-tiszai vízgazdálkodás
A Tápió medre Nagykátánál, 2025 októberében. A kiszáradt folyóban egy csepp víz sem látható
Fotó: Facebook.com / Vízvisszatartás lehetőségei

Kiszáradt folyó: a Jászkunságban is tűnt már el a Tápió vize

Az utóbbi években nem a fenti beszámoló volt az első arról, hogy kámforrá vált a Tápió vize. 2022-ben Jászboldogházán ürült ki a medre, mint akkor megírtuk, az egykor több száz legelőt ellátó öntöző olyannyira kiszáradt, hogy a vízi állatok, madarak mellett még a réti virágok is eltűntek a térségből.

A körülbelül hatvan kilométer hosszú Tápió a Zagyva jelentős mellékvize, továbbá a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet fontos része. Mielőtt a Zagyvába torkollna, vize még számos halastavat táplál.

Hogy a Tápió vizét felvevő Zagyva vízállása is rekordalacsony, arról is beszámoltunk hírportálunkon. A szintén a kiszáradás határán álló folyóról augusztusban készítettünk felvételeket. Azokon a mederből messziről nézve már csak egy zöld sáv volt látható, víz alig-alig csordogált az aljában.

Már tanácskoznak a közép-tiszai vízgazdálkodás modernizálásáról

A közép-tiszai vízgazdálkodás jelentőségéről egyébként épp a napokban tartottak szakmai fórumot Szolnokon. Azon elhangzott, a klímaváltozás következtében a víz elvezetése helyett ma már a víz visszatartása okoz fejtörést. Szemléletmódváltásra, öntözésfejlesztésre van szükség ahhoz, hogy enyhíteni lehessen az ország és benne a térség aszályosságán.

 

