Bejelentés érkezett: újra megnyitják a kedvelt jászkunsági átkelőt

Kedden ismét megnyitották a tiszaroffi révátkelőt.

Rózsa Róbert
Újraindult a kompközlekedés Tiszaroff és Tiszasüly között

Fotó: Facebook.com / Tiszaroff Községi Önkormányzat

Újraindult a kompközlekedés kedden Tiszaroff Tiszasüly között – tájékoztatott hivatalos oldalán Tiszaroff önkormányzata. A révátkelő működését még október elején függesztették fel a Tisza alacsony vízállása miatt, ám most újra használható a komp, amely reggel 7-től 16 óráig üzemel.

 

