Bejelentés érkezett: újra megnyitják a kedvelt jászkunsági átkelőt

Újraindult a kompközlekedés kedden Tiszaroff Tiszasüly között – tájékoztatott hivatalos oldalán Tiszaroff önkormányzata. A révátkelő működését még október elején függesztették fel a Tisza alacsony vízállása miatt, ám most újra használható a komp, amely reggel 7-től 16 óráig üzemel.