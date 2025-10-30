Közlekedés
1 órája
Bejelentés érkezett: újra megnyitják a kedvelt jászkunsági átkelőt
Kedden ismét megnyitották a tiszaroffi révátkelőt.
Újraindult a kompközlekedés Tiszaroff és Tiszasüly között
Fotó: Facebook.com / Tiszaroff Községi Önkormányzat
2025.10.28. 19:55
Először Európán kívül: aranyba foglalták pekingi utazásukat a tiszafüredi fiatalok
2025.10.28. 10:58
Minden autóst érint a hír: lezárják a szolnoki hidat, itt vannak a részletek!
