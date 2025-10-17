Ajándék
Könyvadomány érkezett a közösségépítő irodába – galéria
Könyvfelajánlás érkezett a szolnoki Csallóközi úti Közösségépítő Irodába. A Verseghy Ferenc Könyvtár több száz könyvet adott át pénteken az intézmény részére.
Könyvadománnyal segítik a Csallóköz úti Közösségépítő Iroda munkáját egy együttműködés keretében. A Verseghy Ferenc Könyvtár több száz kötetet ajánlott fel az intézmény részére. Az adománycsomagot Gacov Katalin, a könyvtár igazgatója adta át az Együtt a Hátrányos Helyzetben Élőkért Egyesület elnökének, Hviszt Sándornak.
Könyv adomány érkezett a Csallóközi úti Közösségépítő IrodábaFotók: Nagy Balázs
