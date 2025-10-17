október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ajándék

1 órája

Könyvadomány érkezett a közösségépítő irodába – galéria

Címkék#adomány#könyv#Verseghy Ferenc Könyvtár

Könyvfelajánlás érkezett a szolnoki Csallóközi úti Közösségépítő Irodába. A Verseghy Ferenc Könyvtár több száz könyvet adott át pénteken az intézmény részére.

Nagy Balázs

Könyvadománnyal segítik a Csallóköz úti Közösségépítő Iroda munkáját egy együttműködés keretében. A Verseghy Ferenc Könyvtár több száz kötetet ajánlott fel az intézmény részére. Az adománycsomagot Gacov Katalin, a könyvtár igazgatója adta át az Együtt a Hátrányos Helyzetben Élőkért Egyesület elnökének, Hviszt Sándornak.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Könyv adomány érkezett a Csallóközi úti Közösségépítő Irodába

Fotók: Nagy Balázs

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu