Könyvadomány érkezett a közösségépítő irodába – galéria

Könyvadománnyal segítik a Csallóköz úti Közösségépítő Iroda munkáját egy együttműködés keretében. A Verseghy Ferenc Könyvtár több száz kötetet ajánlott fel az intézmény részére. Az adománycsomagot Gacov Katalin, a könyvtár igazgatója adta át az Együtt a Hátrányos Helyzetben Élőkért Egyesület elnökének, Hviszt Sándornak.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!