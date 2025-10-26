Ezeken a napokon keresi fel a Tisza-tavi településeket a kormányablakbusz

Elérhető a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal kormányablakbuszának novemberi menetrendje a hatóság hivatalos oldalán. Az alábbi Tisza-tavi településekre gördül be jövő hónapban a ügyintézési lehetőség:

November 11.: Tiszagyenda, családsegítő szolgálat, 11.00–12.30, Tiszaroff, községháza, 12.45–14.15.

November 18.: Tiszaigar, községháza, 9.00–10.30, Tiszaörs, községháza, 10.45–12.15, Nagyiván, községháza, 12.45–14.15.

November 20.: Tiszabura, községháza, 8.45–10.15, Abádszalók, városháza, 10.45–12.15, Tiszaderzs, tornacsarnok, 12.45–14.15.

November 24.: Tomajmonostora, községháza, 8.45–10.15, Tiszaszőlős, ifjúsági ház, 10.45–12.15, Tiszaszentimre, községháza, 12.45–14.15.