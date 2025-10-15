október 15., szerda

Helyben a rendért

4 órája

Új körzeti megbízottat neveztek ki Kőröstetétlenen – Tóth Anna Dóra már jól ismeri a falut

Címkék#körzeti megbízott#önkormányzat#rendőrség

Kőröstetétlen közbiztonságát egy helyi szakember erősíti. Tóth Anna Dóra rendőr őrmestert nevezték ki a község körzeti megbízottjának, aki októbertől látja el a feladatokat.

Nyitrai Fanni

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Kőröstetétlenen eddig is dolgozott körzeti megbízott. A község a Jászkarajenői Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozik, amely a Cegléd kettes számú Körzeti Megbízotti Csoport irányítása alatt működik. A csoporthoz Kőröstetétlen mellett Jászkarajenő és Törtel tartozik, a rendőrök pedig mindhárom településen folyamatosan teljesítettek szolgálatot. Októbertől azonban egy helyi szakember, Tóth Anna Dóra rendőr őrmester felel a község biztonságáért, aki már jól ismeri a települést.

Tóth Anna Dóra rendőr őrmester körzeti megbízott
Tóth Anna Dóra rendőr őrmestert nevezték ki Kőröstetétlen körzeti megbízottjának
Forrás: Kőröstetétlen Önkormányzati Hírek

Egy helyi hölgyet neveztek ki a község körzeti megbízottjának

A kőröstetleni önkormányzat tájékoztatása alapján, Tóth Anna Dóra őrmester a rendőrszakképesítését a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában szerezte meg 4 évvel ezelőtt. Ezt követően az újszászi őrsön dolgozott járőrként, majd később járőrvezető beosztásba került. Jászkarajenőre 2022-ben kérte áthelyezését, ahol először szintén járőrként, majd járőrvezetőként végzett szolgálatot. Idén, október elsejétől pedig Kőröstetétlen körzeti megbízotti feladatainak ellátásával bízta meg a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője.

– Most közvetlenül egy helyben élő hölgy lett a körzeti megbízott, aki itt nőtt fel és bizalmat élvez a helyiek körében – részletezte Pásztor Roland polgármester hírportálunknak.

A jó közbiztonság a közös munka eredménye

A Ceglédi Rendőrkapitányság az elmúlt években is rendszeres munkakapcsolatot tartott a település önkormányzatával, egyeztetéseket folytattak a helyi problémákról és közös akciókat szerveztek. A hatóságok szerint, a körzeti megbízott kijelölése a kőröstetétleni ügyekben biztosít rövidebb reakcióutat, gyakoribb személyes jelenlétet és kiszámítható fogadóórákat tesz lehetővé. Ezeknek célja, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét növeljék, bár a község egyébként is kiváló közbiztonságnak örvendhet.

– A település közbiztonsága kiemelkedően jónak mondható. Ez köszönhető a település polgármesterének is, aki nyitott minden, a közbiztonságot javító kérdésre és tesz is azért. De nagy energiát tesznek ebbe a Körzeti Megbízotti Csoportba tartozó kollégák, a helyi polgárőrség tagjai, valamint ki kell emelni a község területén lévő térfigyelő kamerák szerepét is – hangsúlyozta a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya.

Kapás Béla alezredes, Tóth Anna Dóra rendőr őrmester, és Pásztor Roland polgármester
Kapás Béla alezredes, az abonyi rendőrőrs megbízott parancsnoka (balra), mellette Tóth Anna Dóra őrmester és Pásztor Roland polgármester
Forrás: Kőröstetétlen Önkormányzati Hírek

A polgármester elmondta továbbá, hogy a helyi nyugdíjas klubban és az iskolában is rendszeresen jelen vannak a hatóságok. Az oktatási intézményben ez az iskolarendőr program keretében valósul meg, míg a nyugdíjas klubban a térségi vezetők szoktak tájékoztatást adni az aktualitásokról.

– Ezek a programok folyamatosak, és aktívan tartjuk a kapcsolatot a rendőrökkel. Az új megbízott ezt a kapcsolatot fűzi majd szorosabbra. Mi mindenféleképpen hetente fogunk beszélni a körzeti megbízottal, hogy mik azok a pontok, amik erősítésre szorulnak. Természetesen ő is nyugodtan fordulhat majd hozzám bármivel, amiben tudunk segítünk, ahogyan eddig is tettük – fogalmazta meg Pásztor Roland.

Milyen feladatokat lát el egy körzeti megbízott? 

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a kinevezett szakember kulcsszerepet játszik a helyi közbiztonság fenntartásában. A körzeti megbízott feladata a rendőri jelenlét megszervezése és biztosítása a működési körzetben, valamint a folyamatos kapcsolattartás az önkormányzattal, a közszolgáltatókkal, az oktatási és szociális intézményekkel, továbbá a civil szervezetekkel. Emellett bűnmegelőzési tevékenységet folytat, fogadóórát tart, kezeli a lakossági jelzéseket, és részt vesz a közrend- és közlekedésrendészeti feladatokban, illetve a helyi problémák megoldásában is.

– A körzeti megbízottól elvárjuk a folyamatos jelenlétet és elérhetőséget, rendszeres egyeztetéseket a polgármesterrel és a jegyzővel, lakossági fogadóórák megtartását, valamint a helyi problématérkép ismeretén alapuló megelőzési-ellenőrzési tevékenységet. Fontos feladata a polgárőrséggel történő közös együttműködés is – részletezte a vármegyei hatóság.

Hozzátették: fontos, hogy az önkormányzattal való kapcsolattartás során közösen határozzák meg a közbiztonsági célokat, jól működő és gyors jelzőrendszert tartsanak fenn, valamint biztosítsák a hatékony kommunikációs csatornákat is. A lakosságtól azt várják, hogy pontos jelzéseket adjanak a szakembernek, akihez bizalommal fordulhatnak a fogadóórákon.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Kőröstetétlen és környéki körzeti megbízottak

  • Kőröstetétlenen Tóth Anna Dóra rendőr őrmester, aki minden hónap első péntekén tart fogadóórát délelőtt 8 és 9 óra között. Telefonos elérhetősége: 06 30 264 2655.
  • Jászkarajenőn Vass Márk rendőr főtörzsőrmester tölti be ezt a feladatot. Fogadóórája minden hónap első péntekén kap helyet 9 óra és 8 óra között. A lakosok a 0630 264 2655-ös telefonszámon tudják elérni. 
  • Törtelen Gál György rendőr főtörzsőrmester és Atkári Csaba rendőr őrmester látják el a megbízotti feladatot. Fogadóórát szintén minden hónap első péntekén tartanak, délelőtt 8 és 9 óra között. Gál György főtörzsőrmester telefonos elérhetősége: 06 70 400 7215. Atkári Csabát a 06 20 489 6718-as telefonszámon érhetik el a lakosok.

 

