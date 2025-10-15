48 perce
Új körzeti megbízottat neveztek ki Kőröstetétlenen – Tóth Anna Dóra már jól ismeri a falut
Kőröstetétlen közbiztonságát egy helyi szakember erősíti. Tóth Anna Dóra rendőr őrmestert nevezték ki a község körzeti megbízottjának, aki októbertől látja el a feladatokat.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Kőröstetétlenen eddig is dolgozott körzeti megbízott. A község a Jászkarajenői Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozik, amely a Cegléd kettes számú Körzeti Megbízotti Csoport irányítása alatt működik. A csoporthoz Kőröstetétlen mellett Jászkarajenő és Törtel tartozik, a rendőrök pedig mindhárom településen folyamatosan teljesítettek szolgálatot. Októbertől azonban egy helyi szakember, Tóth Anna Dóra rendőr őrmester felel a község biztonságáért, aki már jól ismeri a települést.
Egy helyi hölgyet neveztek ki a község körzeti megbízottjának
A kőröstetleni önkormányzat tájékoztatása alapján, Tóth Anna Dóra őrmester a rendőrszakképesítését a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában szerezte meg 4 évvel ezelőtt. Ezt követően az újszászi őrsön dolgozott járőrként, majd később járőrvezető beosztásba került. Jászkarajenőre 2022-ben kérte áthelyezését, ahol először szintén járőrként, majd járőrvezetőként végzett szolgálatot. Idén, október elsejétől pedig Kőröstetétlen körzeti megbízotti feladatainak ellátásával bízta meg a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője.
– Most közvetlenül egy helyben élő hölgy lett a körzeti megbízott, aki itt nőtt fel és bizalmat élvez a helyiek körében – részletezte Pásztor Roland polgármester hírportálunknak.
A jó közbiztonság a közös munka eredménye
A Ceglédi Rendőrkapitányság az elmúlt években is rendszeres munkakapcsolatot tartott a település önkormányzatával, egyeztetéseket folytattak a helyi problémákról és közös akciókat szerveztek. A hatóságok szerint, a körzeti megbízott kijelölése a kőröstetétleni ügyekben biztosít rövidebb reakcióutat, gyakoribb személyes jelenlétet és kiszámítható fogadóórákat tesz lehetővé. Ezeknek célja, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét növeljék, bár a község egyébként is kiváló közbiztonságnak örvendhet.
– A település közbiztonsága kiemelkedően jónak mondható. Ez köszönhető a település polgármesterének is, aki nyitott minden, a közbiztonságot javító kérdésre és tesz is azért. De nagy energiát tesznek ebbe a Körzeti Megbízotti Csoportba tartozó kollégák, a helyi polgárőrség tagjai, valamint ki kell emelni a község területén lévő térfigyelő kamerák szerepét is – hangsúlyozta a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya.
A polgármester elmondta továbbá, hogy a helyi nyugdíjas klubban és az iskolában is rendszeresen jelen vannak a hatóságok. Az oktatási intézményben ez az iskolarendőr program keretében valósul meg, míg a nyugdíjas klubban a térségi vezetők szoktak tájékoztatást adni az aktualitásokról.
– Ezek a programok folyamatosak, és aktívan tartjuk a kapcsolatot a rendőrökkel. Az új megbízott ezt a kapcsolatot fűzi majd szorosabbra. Mi mindenféleképpen hetente fogunk beszélni a körzeti megbízottal, hogy mik azok a pontok, amik erősítésre szorulnak. Természetesen ő is nyugodtan fordulhat majd hozzám bármivel, amiben tudunk segítünk, ahogyan eddig is tettük – fogalmazta meg Pásztor Roland.
Milyen feladatokat lát el egy körzeti megbízott?
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a kinevezett szakember kulcsszerepet játszik a helyi közbiztonság fenntartásában. A körzeti megbízott feladata a rendőri jelenlét megszervezése és biztosítása a működési körzetben, valamint a folyamatos kapcsolattartás az önkormányzattal, a közszolgáltatókkal, az oktatási és szociális intézményekkel, továbbá a civil szervezetekkel. Emellett bűnmegelőzési tevékenységet folytat, fogadóórát tart, kezeli a lakossági jelzéseket, és részt vesz a közrend- és közlekedésrendészeti feladatokban, illetve a helyi problémák megoldásában is.
– A körzeti megbízottól elvárjuk a folyamatos jelenlétet és elérhetőséget, rendszeres egyeztetéseket a polgármesterrel és a jegyzővel, lakossági fogadóórák megtartását, valamint a helyi problématérkép ismeretén alapuló megelőzési-ellenőrzési tevékenységet. Fontos feladata a polgárőrséggel történő közös együttműködés is – részletezte a vármegyei hatóság.
Hozzátették: fontos, hogy az önkormányzattal való kapcsolattartás során közösen határozzák meg a közbiztonsági célokat, jól működő és gyors jelzőrendszert tartsanak fenn, valamint biztosítsák a hatékony kommunikációs csatornákat is. A lakosságtól azt várják, hogy pontos jelzéseket adjanak a szakembernek, akihez bizalommal fordulhatnak a fogadóórákon.
Kőröstetétlen és környéki körzeti megbízottak
- Kőröstetétlenen Tóth Anna Dóra rendőr őrmester, aki minden hónap első péntekén tart fogadóórát délelőtt 8 és 9 óra között. Telefonos elérhetősége: 06 30 264 2655.
- Jászkarajenőn Vass Márk rendőr főtörzsőrmester tölti be ezt a feladatot. Fogadóórája minden hónap első péntekén kap helyet 9 óra és 8 óra között. A lakosok a 0630 264 2655-ös telefonszámon tudják elérni.
- Törtelen Gál György rendőr főtörzsőrmester és Atkári Csaba rendőr őrmester látják el a megbízotti feladatot. Fogadóórát szintén minden hónap első péntekén tartanak, délelőtt 8 és 9 óra között. Gál György főtörzsőrmester telefonos elérhetősége: 06 70 400 7215. Atkári Csabát a 06 20 489 6718-as telefonszámon érhetik el a lakosok.
