Új körzeti megbízottat neveztek ki Kőröstetétlenen – Tóth Anna Dóra már jól ismeri a falut

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Kőröstetétlenen eddig is dolgozott körzeti megbízott. A község a Jászkarajenői Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozik, amely a Cegléd kettes számú Körzeti Megbízotti Csoport irányítása alatt működik. A csoporthoz Kőröstetétlen mellett Jászkarajenő és Törtel tartozik, a rendőrök pedig mindhárom településen folyamatosan teljesítettek szolgálatot. Októbertől azonban egy helyi szakember, Tóth Anna Dóra rendőr őrmester felel a község biztonságáért, aki már jól ismeri a települést.

Forrás: Kőröstetétlen Önkormányzati Hírek

Egy helyi hölgyet neveztek ki a község körzeti megbízottjának

A kőröstetleni önkormányzat tájékoztatása alapján, Tóth Anna Dóra őrmester a rendőrszakképesítését a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában szerezte meg 4 évvel ezelőtt. Ezt követően az újszászi őrsön dolgozott járőrként, majd később járőrvezető beosztásba került. Jászkarajenőre 2022-ben kérte áthelyezését, ahol először szintén járőrként, majd járőrvezetőként végzett szolgálatot. Idén, október elsejétől pedig Kőröstetétlen körzeti megbízotti feladatainak ellátásával bízta meg a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője.

– Most közvetlenül egy helyben élő hölgy lett a körzeti megbízott, aki itt nőtt fel és bizalmat élvez a helyiek körében – részletezte Pásztor Roland polgármester hírportálunknak.

A jó közbiztonság a közös munka eredménye

A Ceglédi Rendőrkapitányság az elmúlt években is rendszeres munkakapcsolatot tartott a település önkormányzatával, egyeztetéseket folytattak a helyi problémákról és közös akciókat szerveztek. A hatóságok szerint, a körzeti megbízott kijelölése a kőröstetétleni ügyekben biztosít rövidebb reakcióutat, gyakoribb személyes jelenlétet és kiszámítható fogadóórákat tesz lehetővé. Ezeknek célja, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét növeljék, bár a község egyébként is kiváló közbiztonságnak örvendhet.

– A település közbiztonsága kiemelkedően jónak mondható. Ez köszönhető a település polgármesterének is, aki nyitott minden, a közbiztonságot javító kérdésre és tesz is azért. De nagy energiát tesznek ebbe a Körzeti Megbízotti Csoportba tartozó kollégák, a helyi polgárőrség tagjai, valamint ki kell emelni a község területén lévő térfigyelő kamerák szerepét is – hangsúlyozta a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya.