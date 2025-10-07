3 órája
Eladó az ikonikus szálló, ahol még Blaha Lujza is fellépett, ennyit kell letennie a vevőnek
Eladóvá vált Abony egyik legmeghatározóbb épülete. Az egykori Kossuth Szálló több évszázados múltra tekint vissza, amely mélyen bevéste magát a város történelmébe. Az, hogy a jövő mit tartogat számára, egyelőre kérdéses.
Az ingatlan.com oldalán tették közzé a hirdetést, amely szerint az abonyi Kossuth Szállót mintegy 320 millió forintért kínálják eladásra. A hír sok helyi lakosban erős érzelmeket váltott ki, hiszen a szálló évtizedeken át a város egyik legfontosabb közösségi tere volt. A monumentális épület múltjába Korbély Csabáné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke segített visszatekinteni.
A Kossuth Szálló múltja
Abony egyik legjelentősebb épülete, a Kossuth Szálló, 1749-ben épült, és eredetileg uradalmi fogadóként működött. Az ideérkezők nemcsak szállást, hanem étkezési lehetőséget is találtak a falai között. A mai mozi helyén ekkoriban kocsiállás és istálló állt, a bal oldalon pedig jégverem kapott helyet. Ezt télen megtöltötték jéggel, amelyet sóval kevertek, majd szalmával takartak be, és így tárolták az italokat.
Az 1800-as években a szállodai rész forgalma fellendült, és quartier-ház is nyílt a vendégek számára. Később átalakították a fogadót, ekkor készült el a ma is ismert homlokzata, és a bővítésnek köszönhetően ide költözött az Úri Kaszinó is. A nagy teremmel és mellékhelyiségekkel kiegészült épület hamar kulturális központtá vált, ahol hazafias színdarabokat, népszínműveket és drámákat adtak elő Antos János támogatásával. A kor ismertebb színészei is felléptek falai közt, köztük Blaha Lujza is.
A század végén a Kossuth Szálló és Vendéglő Étterem nevet kapta az épület, és udvarában követ- és képviselőválasztás is helyet kapott – itt választották meg Gulner Gyulát is. A XX. század végén Fábián István tulajdonába került az épület, és a mai dekoratív jelleg is neki köszönhető.
- A jégvermet mozi váltotta fel;
- a kocsiállás helyére a szabadtéri vetítésekhez filmvetítő gépház épült.
A II. világháború után az ÁFÉSZ üzemeltette a helyet.
Korbély Csabáné is itt kezdett dolgozni
– Valójában én 1974-ben, rögtön az érettségit követő napon helyezkedtem el az ÁFÉSZ abonyi kirendeltségében, a pénzügyi osztályon. Akkor a földszinten maga a Kossuth Szálloda és Étterem üzemelt teljes egészében, és közétkeztetést is csináltak. Mi dolgozók is sokan ebédeltünk ott, az irodák az emeleten voltak. Ha jól emlékszem, öt iroda volt, egy mosdó, és egy hosszú folyosóról nyíltak a szobák. A folyosó végén volt egy, az ÁFÉSZ által irattárnak használt színházterem is – idézte fel Korbély Csabáné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke a jelenleg eladó szállóról.
Ezután szülési szabadságát töltötte öt esztendőn át, és mindeközben az abonyi ÁFÉSZ átköltözött Ceglédre. Az épület funkciója ezzel csökkent, gyakorlatilag nem használták. Egy ideig még sörözőként működött, belső tereit többször át is alakították, de az irodai funkciója megszűnt.
Régen igazi pezsgés volt a Kossuth Szálló falai között
– Az én szüleim gyakran mentek a Kossuth Szállóba különböző rendezvényekre. Élőzene volt, nagyon ismert zenészek játszottak ott, mint Gudi Farkas Mihály és zenekara, Nagyhajú Kálmán, Nagyhajú István, és még sorolhatnám. Sokan jártak be sörözni és étkezni, szóval egy nagyon-nagyon pörgő hely volt. Az itt készített brassói országosan ismert volt – emlékezett vissza Korbély Csabáné. A remek szakácsgárda mellett az ételek árai is kedvezőek voltak, háromfogásos menü várta az érdeklődőket.
Megtudhattuk, hogy 1975-ben Korbély Csabáné és férje ott tartották az esküvőjüket is. Kilencven fő fért el kényelmesen a helyszínen, és kifogástalan lakodalmat lehetett tartani. Később, a 2000-es évek elején a lányai esküvőjének is a szálló adott otthont.
– Akkor még főztek a konyhán is, tehát üzemelt az épület. Azt nem tudom, hogy egész héten működött-e, de hétvégi eseményekre biztosan kiadták, és mindent meg tudtunk rendelni ott, még a süteményeket is. A 2006-os időszakra még emlékszem, akkoriban működött az éttermi rész is, később viszont már csak cukrászda, kenyérbolt és fagyizó volt a helyén – tudhattuk meg.
Az abonyiak remélik, hogy jó kezekbe kerül az épület
– Én remélem, hogy gondos kezekbe kerül ez az épület, és nem változtatják meg az arculatát. Abonyban nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a régi, a város hangulatát és arculatát meghatározó épületek megmaradjanak. Felújítottunk már több kúriát, igyekszünk visszaszerezni kastélyokat is, hogy megőrizhessük őket a későbbi nemzedékeknek. A város központjának ez az épület megkerülhetetlen része. Talán olyan számunkra, mint Szolnokon a Tisza Szálló, mindenki ismeri, és a város jelképévé vált. Nálunk ugyanezt a szerepet tölti be a Kossuth Étterem – fogalmazta meg Korbély Csabáné.
A közösségi médiában megjelent hírek alatt is hasonló vélemények születtek: sok helybéli nosztalgiával emlékezett vissza a Kossuth Szálló fénykorára. Többen hangsúlyozták, hogy gyermekkoruk, fiatalkoruk meghatározó helyszíne volt az épület, ezért különösen fontosnak tartják, hogy méltó módon őrizzék meg a város központjában álló szállót a jövő generációi számára.
