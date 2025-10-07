Eladó az ikonikus szálló, ahol még Blaha Lujza is fellépett, ennyit kell letennie a vevőnek

Az ingatlan.com oldalán tették közzé a hirdetést, amely szerint az abonyi Kossuth Szállót mintegy 320 millió forintért kínálják eladásra. A hír sok helyi lakosban erős érzelmeket váltott ki, hiszen a szálló évtizedeken át a város egyik legfontosabb közösségi tere volt. A monumentális épület múltjába Korbély Csabáné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke segített visszatekinteni.

Eladó az abonyi Kossuth Szálló, a város egyik legmeghatározóbb épülete

Fotó: Nagy Balázs

A Kossuth Szálló múltja

Abony egyik legjelentősebb épülete, a Kossuth Szálló, 1749-ben épült, és eredetileg uradalmi fogadóként működött. Az ideérkezők nemcsak szállást, hanem étkezési lehetőséget is találtak a falai között. A mai mozi helyén ekkoriban kocsiállás és istálló állt, a bal oldalon pedig jégverem kapott helyet. Ezt télen megtöltötték jéggel, amelyet sóval kevertek, majd szalmával takartak be, és így tárolták az italokat.

Az 1800-as években a szállodai rész forgalma fellendült, és quartier-ház is nyílt a vendégek számára. Később átalakították a fogadót, ekkor készült el a ma is ismert homlokzata, és a bővítésnek köszönhetően ide költözött az Úri Kaszinó is. A nagy teremmel és mellékhelyiségekkel kiegészült épület hamar kulturális központtá vált, ahol hazafias színdarabokat, népszínműveket és drámákat adtak elő Antos János támogatásával. A kor ismertebb színészei is felléptek falai közt, köztük Blaha Lujza is.

A század végén a Kossuth Szálló és Vendéglő Étterem nevet kapta az épület, és udvarában követ- és képviselőválasztás is helyet kapott – itt választották meg Gulner Gyulát is. A XX. század végén Fábián István tulajdonába került az épület, és a mai dekoratív jelleg is neki köszönhető.

A jégvermet mozi váltotta fel;

a kocsiállás helyére a szabadtéri vetítésekhez filmvetítő gépház épült.

A II. világháború után az ÁFÉSZ üzemeltette a helyet.

Korbély Csabáné is itt kezdett dolgozni

– Valójában én 1974-ben, rögtön az érettségit követő napon helyezkedtem el az ÁFÉSZ abonyi kirendeltségében, a pénzügyi osztályon. Akkor a földszinten maga a Kossuth Szálloda és Étterem üzemelt teljes egészében, és közétkeztetést is csináltak. Mi dolgozók is sokan ebédeltünk ott, az irodák az emeleten voltak. Ha jól emlékszem, öt iroda volt, egy mosdó, és egy hosszú folyosóról nyíltak a szobák. A folyosó végén volt egy, az ÁFÉSZ által irattárnak használt színházterem is – idézte fel Korbély Csabáné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke a jelenleg eladó szállóról.