58 évesen távozott a legendás sportoló, Szolnok is gyászol – galériával, videóval

Köves Csaba Szolnokon alapozta meg későbbi sportsikereit a Szolnoki MÁV-MTE színeiben. A sportoló a Tisza-parti városban töltötte gyermekkorát, fiatalságának java részét, itt szerezte meg első barátait, sporttársait, itt érték utol az első szerelmek is... Az ő tiszteletére tartottak emlékestete október 17-én.

A közelmúltban „fiatalon” elhunyt Köves Csaba vívóra emlékeztek a szolnoki B. Nagypál Vívócsarnokban a hajdani sporttársak és a jelenkor utánpótlás-palántái

Fotó: Mészáros Géza

Mint arról nemrégen beszámoltunk, egy sajnálatos, a rövidre szabott életkorára tekintettel lesújtóan döbbenetes hírrel indult 2025. október 10-e: „Hosszan tartó súlyos betegség következtében elhunyt a kétszeres olimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnok és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar kardvívó, a „szolnoki” Köves Csaba.”

Vívórelikviák és a mécsesek lángjai emlékeztettek a napokban elhunyt szolnoki kardvívólegendára, Köves Csabára

Fotó: Mészáros Géza

A szolnoki vívócsarnokban megtartott búcsúzáson fiatalok és korosabbak együtt gyújtottak gyertyát Köves Csaba emlékére.