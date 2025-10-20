3 órája
58 évesen távozott a legendás sportoló, Szolnok is gyászol – galériával, videóval
Gyertyák fénye és pengék csengése búcsúztatta Szolnokon Köves Csabát, a város neveltjét. A kétszeres olimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnok, Európa-bajnoki ezüstérmes kardvívó 58 évesen, 2025. október 10-én hunyt el. Egykori pályatársak, ismerősök, hajdani és jelenkori barátok, tisztelők, illetve a Veterán Vívás Barátai közösségi oldal követői közül többen is, a mai B. Nagy Pál Vívócsarnokban tartották a közelmúltban elhunyt Köves Csaba emlékestjét.
Köves Csaba Szolnokon alapozta meg későbbi sportsikereit a Szolnoki MÁV-MTE színeiben. A sportoló a Tisza-parti városban töltötte gyermekkorát, fiatalságának java részét, itt szerezte meg első barátait, sporttársait, itt érték utol az első szerelmek is... Az ő tiszteletére tartottak emlékestete október 17-én.
Mint arról nemrégen beszámoltunk, egy sajnálatos, a rövidre szabott életkorára tekintettel lesújtóan döbbenetes hírrel indult 2025. október 10-e: „Hosszan tartó súlyos betegség következtében elhunyt a kétszeres olimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnok és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar kardvívó, a „szolnoki” Köves Csaba.”
A szolnoki vívócsarnokban megtartott búcsúzáson fiatalok és korosabbak együtt gyújtottak gyertyát a kétszeres olimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnok és Európa-bajnoki ezüstérmes Köves Csaba emlékére.
Kardvívással tisztelegtek Köves Csaba előttFotók: Mészáros Géza
Köves Csaba 58 esztendős volt
Az eseményen dr. Nagy Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Vívó Szövetség elnöke, valamint a sporttársak nevében Hidasi Levente osztotta meg gondolataikat a legendás „szolnoki” kardvívóról, ezt követően pedig a résztvevők egy csoportja emlékvívással tisztelgett a jeles és neves előd előtt.
Az 58 esztendősen elhunyt Köves Csaba búcsúztatása 2025. november 7-én 12 órától lesz a gyáli római katolikus templomban.
