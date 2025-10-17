Kiírták a közbeszerzést a tiszafüredi tanuszoda kivitelezésére

Kiírták a tiszafüredi tanuszoda építésére vonatkozó közbeszerzést – olvasható az Európai Unió hivatalos pályázati portálján. Eszerint a felhívásos eljárásra november 20-áig lehet jelentkezni. A kiírásban a tervezésre és kivitelezésre bő ezer napos időtartamot adtak meg.

A leendő tiszafüredi tanuszoda látványterve

Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Mint beszámoltunk, kedden jelentették be, hogy elindul a tanuszoda- és fürdőfejlesztés a Tisza-tó fővárosában. Az uszoda a Tariczky sétányon épül meg 1150 négyzetméteres területen. Egyszerre 120 sportoló befogadására lesz alkalmas, benne egy 16 és egy 25 méteres medencét alakítanak ki, két-két csoportos, női és férfi öltözővel. A fejlesztés bruttó 4,7 milliárd forintból valósul meg.