Abony

Fókuszban a lakosság biztonsága: összeült a tanács, erről volt szó

Fontos témák kerültek reflektorfénybe a dél-pesti településen. Abony Város Közbiztonsági Tanácsa második ülését tartotta szeptemberben, ahol az aktuális események mellett napirendi pontra került az elektromos rollerek használata és a Szomszédok Egymásért Mozgalom is.

Nyitrai Fanni

A Közbiztonsági Tanács ülésén részt vett a napokban Pető Zsolt polgármester, Kapás Béla őrsparancsnok, Balog Kökény Krisztina a Humánszolgáltató Központ vezetője, Flammer Benedek, a Kinizsi Pál Gimnázium képviseletében, Raffai László a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja, Csizmadia Mihályné az Idősügyi Tanács tagja, Bagdács Mónika a Polgármesteri Hivatal munkatársa, illetve Orosz Tibor is, aki a SZEM szakértője.

Abony Város Közbiztonsági Tanácsa szeptemberben ülésezett
Abony Város Közbiztonsági Tanácsa szeptember 17-én ülésezett, amely alatt fontos ügyek kerültek a középpontba
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Ülésezett a Közbiztonsági Tanács Abonyban

A megbeszélésen valamennyi szervezet beszámolt az aktuális eseményekről, valamint a helyi rendőrőrs parancsnoka összefoglalta, hogy milyen eredményes felderítéseket végeztek a közelmúltban. Továbbá, a rollerhasználat kérdése is kulcsfontosságú szerepet kapott az ülés során.

– Fontos téma volt a rollerrel való közlekedés, mely sajnálatos módon egy igazán balesetveszélyes közlekedési eszközzé vált az elmúlt időszakban. A szülők felelőssége is nagy abban a vonatkozásban, hogy vásárolnak-e gyermekeiknek nagy sebességű elektromos rollert és van-e a gyerekeknek az ennek a használatához szükséges védőfelszerelésük – fogalmazott a városvezető.

A helyi rendőrök hamarosan az iskolákban és a szenior akadémiákon is jelen lesznek: előadásokat tartanak majd különféle tematikákban a gyermekeknek és az idősebbeknek is.

Szomszédok Egymásért Mozgalom Abonyban
A Szomszédok Egymásért Mozgalom létrehozását szeretné támogatni a város önkormányzata is 
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

A SZEM is kiemelt szerepet kapott

A városvezető elmondta, hogy a mozgalom fontos napirendi pont volt, ennek szakértője, Orosz Tibor is részt vett a megbeszélésen. A Szomszédok Egymásért Mozgalom – azaz SZEM – egy olyan társadalmi bűnmegelőzési program, aminek célja a lakóközösségekben előforduló bűncselekmények megelőzése, korlátozása és azok biztonságosabbá tétele. A mozgalom tagjai tartják a kapcsolatot lakókörnyezetükkel, és bármilyen furcsaság, vagy rendellenesség esetén jelzést tesznek a helyi rendőröknek vagy polgárőröknek.

Szeretnénk Abonyban is bevezetni ezt a máshol már évek óta jól működő modellt, úgy, hogy a helyi önkormányzat segítséget is nyújt ebben

– hangsúlyozta Pető Zsolt.

