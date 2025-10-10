3 órája
Rendőrök szállták meg a szolnoki RepTárat, nem volt menekvés a családoknak – galériával, videóval
Csütörtökön délelőtt családostól érkeztek vendégek a szolnoki RepTárba, ám ezúttal nem a repülő, hanem inkább a guruló járművekre koncentráltak a betérők. Október 9-én a repülőmúzeum volt az egyik helyszíne az idei „Közlekedik a család” elnevezésű baleset-megelőzési vetélkedő-sorozat országos döntőjének.
A „Közlekedik a család” térségi válogatóját ez év május 31-én a Jászberényi Állat- és Növénykertben tartották.
– A körültekintő, megfontolt és példamutató közlekedés szabályaival a legfiatalabbaknak érdemes minél korábban megismerkedniük, az idősebbeknek pedig sosem árt azokat újra és újra átismételniük. A közlekedők széles rétegeinek, mint
- gyalogos,
- kerékpáros,
- gépjárművezető,
- utas,
nagyon fontos a figyelmét ráirányítani a biztonságos, balesetmentes közlekedésre, valamint a szülői példamutató magatartás fontosságára, és a család, a közösség nevelő erejére. Ez a gondolat hívta életre tizenhárom esztendővel ezelőtt a „Közlekedik a család” elnevezésű vetélkedősorozatot, amelyet azóta is a magyar rendőrség baleset-megelőzési szervezete, az ORFK–Országos Baleset-megelőzési Bizottság szervez az Autós Nagykoalíció és a Porsche Hungaria Škoda márkaképviselete támogatásával – mondta el mindezt az előzmények kapcsán Dávid Mónika rendőr alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságának titkára.
A szakember emlékeztetett arra, hogy minden évben több száz család vesz részt a vármegyei selejtezőkön, közülük a legjobb húsz família az országos döntőn méreti meg magát az értékes nyereményekért, köztük az első helyezettnek járó Škoda személyautóért.
Szolnok és Martfű ad otthont a Közlekedik a család 2025. évi országos döntőjének
A 2025-ös országos finálénak Jász-Nagykun-Szolnok vármegye ad otthont, ennek megfelelően a vetélkedő helyszíneit Szolnokon és Martfűn alakították ki.
Csütörtökön délelőtt a szolnoki RepTárban a kerékpáros ügyességi verseny, a repülőmúzeum szomszédságában álló, az ismertebb, rövidebb nevén műszaki vizsgaállomáson az autós rutinpálya, a vármegyeszékhely közútjain pedig a városi vezetés adott megoldandó feladatokat a családoknak, melyek általánosságban három-négy főből, két szülőből és egy, vagy két gyermekből álltak fel.
A Berekfürdőn élő Kónya család régi versenyzői a „Közlekedik a család” programnak. Térségünk jeles képviselői, hiszen több ízben is vármegyei győztesként kerültek ki a versenyből.
– Sorban az ötödik éve veszünk részt a versenyben – mondta el az előzmények kapcsán a Kunmadarason védőnőként dolgozó Kónyáné Kacsándi Judit.
– Még 2021-ben Egerben voltunk kirándulni, amikor a Szépasszony-völgyében sétálgatva a rendőrség baleset-megelőzési standja állta az utunkat. Nosza, kitöltöttük és elvégeztük a teszteket, az elméleti és a gyakorlati feladatokat. Ekkor volt az első vetélkedőnk, ami után évről évre egyre jobb eredményeket értünk el. Tavaly és idén megnyertük a regionális selejtezőket, és a tavalyi pécsi országos döntőn nyolcadikok lettünk húsz csapatból. Idén Jász-Nagykun-Szolnok vármegye az országos finálé házigazdája, és szeretnénk a legjobb eredménnyel zárni a megmérettetést – mesélte el Judit.
– Nekem még nincsen jogsim. Tizenhárom évesen még csak KRESZ-teszteket tölthetek ki, de a kerékpáros ügyességi gyakorlatokban számíthat rám a család! – szögezi le határozottan Kónyáék fia, Levente.
– Mi, ízig-vérig falusiak a bringázásban vagyunk erősek, a kerékpáros feladatok mindhármunknak az erősségei – állítja a családfő, Kónya István.
– Az autós gyakorlatban például, amit nekem kell teljesíteni, a máshol is hasonlóan felépített, ezért ismerősnek tűnő rutinpálya nem okozott gondot, viszont a városi vezetésben már vétettem hibát – árulta el István, aki, mint véli, a járművezetésben a legnagyobb veszélyt a rutinvezetés rejti magában.
– Aki egy adott település útjait jól ismeri, az régi tapasztalatból vezet és elkerüli a figyelmét egy-egy fontos jelzőtábla, vagy útfelfestés, vagy más közlekedők kiszámíthatatlan manővere – állítja, majd annak is hangot ad, miszerint a fővárosban, ha valaki A-ből B-be időben szeretne eljutni, annak a budapesti, sok szabálytalanság mentén haladó forgalom sebességét is fel kell venni.
A „Közlekedik a család” országos döntője csütörtökön délután a vármegye másik színhelyén, a Martfű Hotel Thermal Spa-ban elekronikus KRESZ-teszt kitöltésével folytatódott.
A pénteki programokat ugyancsak a két településen megosztva tartják meg. Ekkor szárazföldi- és vízivetélkedőkre, illetve elsősegély-nyújtási feladatokra kell készülniük a versenyzőknek.
A „Közlekedik a család” országos döntőjének végeredményéről, valamint a berekfürdői Kónya család helyezéséről a későbbikben számolunk be.
