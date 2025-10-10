Rendőrök szállták meg a szolnoki RepTárat, nem volt menekvés a családoknak – galériával, videóval

– Sorban az ötödik éve veszünk részt a versenyben – mondta el az előzmények kapcsán a Kunmadarason védőnőként dolgozó Kónyáné Kacsándi Judit.

– Még 2021-ben Egerben voltunk kirándulni, amikor a Szépasszony-völgyében sétálgatva a rendőrség baleset-megelőzési standja állta az utunkat. Nosza, kitöltöttük és elvégeztük a teszteket, az elméleti és a gyakorlati feladatokat. Ekkor volt az első vetélkedőnk, ami után évről évre egyre jobb eredményeket értünk el. Tavaly és idén megnyertük a regionális selejtezőket, és a tavalyi pécsi országos döntőn nyolcadikok lettünk húsz csapatból. Idén Jász-Nagykun-Szolnok vármegye az országos finálé házigazdája, és szeretnénk a legjobb eredménnyel zárni a megmérettetést – mesélte el Judit.

Kónya Levente rendre a kerékpáros ügyességi pályán segíti a családját a baleset-megelőzési vetélkedőkön

Fotó: Mészáros Géza

– Nekem még nincsen jogsim. Tizenhárom évesen még csak KRESZ-teszteket tölthetek ki, de a kerékpáros ügyességi gyakorlatokban számíthat rám a család! – szögezi le határozottan Kónyáék fia, Levente.

– Mi, ízig-vérig falusiak a bringázásban vagyunk erősek, a kerékpáros feladatok mindhármunknak az erősségei – állítja a családfő, Kónya István.

– Az autós gyakorlatban például, amit nekem kell teljesíteni, a máshol is hasonlóan felépített, ezért ismerősnek tűnő rutinpálya nem okozott gondot, viszont a városi vezetésben már vétettem hibát – árulta el István, aki, mint véli, a járművezetésben a legnagyobb veszélyt a rutinvezetés rejti magában.

– Aki egy adott település útjait jól ismeri, az régi tapasztalatból vezet és elkerüli a figyelmét egy-egy fontos jelzőtábla, vagy útfelfestés, vagy más közlekedők kiszámíthatatlan manővere – állítja, majd annak is hangot ad, miszerint a fővárosban, ha valaki A-ből B-be időben szeretne eljutni, annak a budapesti, sok szabálytalanság mentén haladó forgalom sebességét is fel kell venni.

A „Közlekedik a család” országos döntője csütörtökön délután a vármegye másik színhelyén, a Martfű Hotel Thermal Spa-ban elekronikus KRESZ-teszt kitöltésével folytatódott.