Mindenki mondhatja a magáét Tiszaroffon: jön a közmeghallgatás

Közmeghallgatást tartanak október 20-án Tiszaroffon – értesített hivatalos oldalán a község önkormányzata. A meghallgatás 17 órakor kezdődik a polgármesteri hivatal Szabadság út 22. szám alatti épületének nagytermében. Mint írták, a közmeghallgatáson közvetlenül a polgármester és a képviselő-testület tagjai előtt lesz lehetőség közérdekű kérdések, javaslatok megvitatására.

