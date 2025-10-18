október 18., szombat

Mindenki mondhatja a magáét Tiszaroffon: jön a közmeghallgatás

Közmeghallgatást tartanak hétfőn Tiszaroffon.

Rózsa Róbert
Forrás: Illusztráció

Fotó: Shutterstock.com

Közmeghallgatást tartanak október 20-án Tiszaroffon – értesített hivatalos oldalán a község önkormányzata. A meghallgatás 17 órakor kezdődik a polgármesteri hivatal Szabadság út 22. szám alatti épületének nagytermében. Mint írták, a közmeghallgatáson közvetlenül a polgármester és a képviselő-testület tagjai előtt lesz lehetőség közérdekű kérdések, javaslatok megvitatására.

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

