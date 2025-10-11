Súlyos büntetést is kaphatsz, ha nem figyelsz erre a szabályra

A kereszteződések jelenthetik a sofőrök mumusát, főleg akkor, ha nem állunk ott egyedül. Legújabb KRESZ-tesztünkkel segítünk, hogy leküzd esetleges félelmedet, és éles helyzetben magabiztosan vehesd be az előtted álló kanyart.

KRESZ-teszt: mi az áthaladás sorrendje?

Forrás: Szuperjogsi.hu

Mint már említettük, egy kereszteződésben kell jó döntést hoznod, amihez segítséget adnak a közlekedési táblák, és az autón világító index lámpa. Képzed magad a helyzetbe! Megvan? Akkor lássuk a kérdést.

KRESZ-teszt kérdés: melyik jármű után veheti be a kanyart a kék furgon?

Mivel a fenti kereszteződésben az A jelű jármű az egyedüli, amely a főútvonalon halad, ezért a kereszteződéshez egyidejűleg érkező B és a C jelű járműnek elsőbbséget kell adnia, ahogy azt a tábla is jelzi. Utóbbiak között pedig a jobbkéz-szabály dönt, amely alapján a robogósnak kell elsőbbséget adnia a kék furgonnak, így a B jelű jármű másodikként kelhet át a kereszteződésen.

