1 órája

Súlyos büntetést is kaphatsz, ha nem figyelsz erre a szabályra

Újra teszteljük olvasóink közlekedési szabályokról megszerzett tudását. Legújabb KRESZ-tesztünkben is az áthaladási sorrendet kell megtippelni.

A kereszteződések jelenthetik a sofőrök mumusát, főleg akkor, ha nem állunk ott egyedül. Legújabb KRESZ-tesztünkkel segítünk, hogy leküzd esetleges félelmedet, és éles helyzetben magabiztosan vehesd be az előtted álló kanyart.

Legújabb KRESZ-tesztünkben tesztelheted tudásodat
KRESZ-teszt: mi az áthaladás sorrendje?
Forrás: Szuperjogsi.hu

Mint már említettük, egy kereszteződésben kell jó döntést hoznod, amihez segítséget adnak a közlekedési táblák, és az autón világító index lámpa. Képzed magad a helyzetbe! Megvan? Akkor lássuk a kérdést. 

KRESZ-teszt kérdés: melyik jármű után veheti be a kanyart a kék furgon?

Mivel a fenti kereszteződésben az A jelű jármű az egyedüli, amely a főútvonalon halad, ezért a kereszteződéshez egyidejűleg érkező B és a C jelű járműnek elsőbbséget kell adnia, ahogy azt a tábla is jelzi. Utóbbiak között pedig a jobbkéz-szabály dönt, amely alapján a robogósnak kell elsőbbséget adnia a kék furgonnak, így a B jelű jármű másodikként kelhet át a kereszteződésen.

Ha nem találtad el, nem kell aggódni vagy elszomorodni, az ismétlés a tudás anyja, szokták mondani, és biztosak vagyunk benne, hogy legközelebb már nem fog ki rajtad egy ilyen kérdés. Ha pedig kisujjból kiráztad ezt a KRESZ-tesztet, nézd vissza korábbi próbatételeinket, lehet az egyiken még meg is fogsz lepődni, mert tudunk újat mutatni. Valamint, ha még nem lenne elég a közlekedési szabályokból, az alábbi videóval tovább bővítheted vagy éppen frissítheted tudásodat. 

 

