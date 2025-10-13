4 órája
Hogyan igazodik a KRESZ a zsúfoltabb utakhoz? – Több jármű, több szabály, mindenre választ adunk
Az első közlekedési szabályzat 1890-ben született, és azóta is számos módosítást végeztek rajta. Napjainkban új kihívások alakítják a mindennapi közlekedést, a KRESZ pedig igyekszik felvenni a fordulatszámot és igazodni ezekhez. Milyen lesz a világ, ha az új KRESZtervezet hatályba lép és mi az, amit már most is érezhetünk a bőrünkön?
Nagyon messze vagyunk már attól, amikor lóval, szekérrel kellett elvinni a gyereket a iskolában, vagy éveket kellett várni az első családi autóra. Ahhoz képest, hogy a kettő között milyen sok évnek kellett eltelnie, csupán pár évtizedet ugrunk és már alig van parkolóhely a városokban, a fiatalok elektromos rollerrel süvítenek a suliba és a négykerekűnk magától parkol be a helyére. Egyre több a résztvevő a közlekedésben és ezért a KRESZ terén is egyre kifinomultabb, pontosabb szabályozásra van szükség ahhoz, hogy biztonságosan menjenek a dolgok. Nem véletlenül dolgoznak hónapok óta az új KRESZtervezeten.
A KRESZtervezet a változó világra reagál
Ezzel a rohamosan változó világgal a KRESZ-nek is fel kellett vennie a ritmust. Ennek egyik jele az is, hogy az elmúlt években a KRESZ oktatás a tantermekből átköltözött az online térbe. A tanulók online teszteken gyakorolhatják be a legfontosabb tudnivalókat a közlekedésről. Ha már mindent tudnak az általános szabályokról, akkor jöhet a gyakorlat. Ezen a téren pedig nem csak a 20 év alattiak számára ingyenes jogosítvány volt most újdonság, de a szimulációs gyakorlat lehetősége és a családtagi vezetés opciója is annak mondható.
Szimulációs oktatás
A szimulációs oktatás általános bevezetése komoly előrelépést jelentene a közlekedésbiztonságban. Képzeljük el, hogy úgy állunk be a forgalomba friss jogsival, hogy már „átéltük” milyen nagy sebességgel megcsúszni egy pocsolyán, vagy reagálni egy hirtelen elénk ugró szarvasra, vagy éppen szakadó hóesésben „vakon” vezetni az autópályán. Ezek a szituációk ugyanis normális körülmények között begyakorolhatatlanok, ám a mindennapi életben ez a tudás életeket menthet. A modern technika pedig nagyon is lehetővé tenné ezt – és a KRESZ is tervezi bevezetni, de ennek is vannak korlátai, amelyekről ebben a cikkben többet is olvashat.
Amikor a családtag tanít vezetni
Miután az oktatónkkal levezettük a kötelező óraszámot és már a szimulációs székben is begyakoroltuk a legneccesebb szituációkat, de még mindig van bennünk bizonytalanság, jöhet a család segítsége. Az egyik új tervezet szerint ugyanis a jövőben lehetősége lenne arra, hogy megkérjük a család valamely tagját, hogy további oktatásban részesítsen bennünket. Ezzel a lehetőséggel valójában egy régi gyakorlatot legalizálnánk és annak kereteit bővítenénk: sokan ugyanis manapság is tanítgatják a gyereket autót vezetni, ám ez egyelőre nem igazán szabályos. Hogy pontosan mit lehet és mit nem és hogy milyen egyéb akadályai vannak a családtagi vezetés bevezetésének, arról itt írtunk korábban.
Új sebességhatárok
A sebességhatárok újragondolására is szükség volt, hiszen az autók egyre modernebbek, szinte meg sem érzi az ember azt a plusz 10-20 km/óra sebességet, amivel a megengedettnél többel megy. Ezért is születhetett meg az a javaslat, mely szerint
- a jövőben az autópálya bizonyos szakaszain 130 helyett 140-nel,
- míg autóúton 120 km/h helyett 130 km/h-val lehessen közlekedni.
Ugyanakkor a városok megnövekedett népsűrűsége inkább az ellenkező oldali módosítást követeli meg, azaz lakott területen lenne, ahol 50 km/h helyett mindössze 30 km/h-val lehetne közlekedni. Egyelőre azonba ez is csupán tervezet!
Mikromobilitási eszközök
Az egyik nagy kihívás, amivel az elmúlt 2 évben szembesült igazán a KRESZ, az a mikromobilitási eszközök szabályozása. Egy ideális világban az elektromos rollerek a környezetbarát, kényelmes közlekedés modern eszközei, amelyekkel biztonságos, gyalogosoktól elzárt utakon, bukósisakban haladnak a 14 évnél idősebb fiatalok, akik már eleve egy alapos KRESZ tudás birtokában állnak rá a gépre. Ezen eszközök szabályozása egyelőre nehézkesnek bizonyul, de már halad. Erről itt olvashat bővebben.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Felelősség minden szinten
Ön is ösztönösen nyúl a biztonsági öv felé amikor beszáll az autóba? És a család hátul ülő tagjai is rutinosan teszik? Ez egy olyan dolog, amiről nem lehet elégszer elmondani, hogy mekkora a jelentősége. Ha valakinek nem lenne elég, hogy egy baleset során – ami bármikor bárkivel megtörténhet – ez lehet az életben maradás kulcsa, azokat most anyagi oldalról is motiválja a KRESZ. Ha ugyanis a sasszemeket kapott VÉDA kapu kiszúrja, hogy valaki nincs bekötve a gépjárműben, úgy repül a csekk az üzembentartónak. Méghozzá fejenként számított, vaskos büntetéssel. Ez viszont nem tervezet, hanem már maga a valóság.
Az a fránya mobiltelefon
Látott már sétálás közben telefonjába bújt fiatalokat? Amíg a rét közepén sétálgatnak így, nem is okoznak problémát, de mihelyt ez egy forgalmas úton, netán a zebrán történik, már sokszorosára nő a balesetveszély. Egy tervezet szerint a jövőben tilos lesz mobiltelefont használni a gyalogátkelőhelyek és a vasúti átkelőhelyek közelében. Ez az intézkedés például – akárcsak az elektromos közlekedési eszközök használata – tipikusan olyan dolog, amire az utóbbi évek keserű tapasztalatai miatt kellett reagálnia a KRESZ-nek.
Egy szó, mint száz: ami 135 éve még egyszerű volt, az mára egy sokszorosan összetett és szerteágazó probléma lett. A közlekedésben résztvevők száma megsokszorozódott, a rizikófaktorok száma nőtt. Ezzel lépést tartani és mindezeket egyszerre kontrollálni valódi kihívás.
Kiderült, kié a legszebb konyhakert: díjakat adtak át a szolnoki vármegyeházán – galériával
Öten vesztették életüket a pusztító lángok között, ez vezethetett a tragédiákhoz