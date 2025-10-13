Hogyan igazodik a KRESZ a zsúfoltabb utakhoz? – Több jármű, több szabály, mindenre választ adunk

Nagyon messze vagyunk már attól, amikor lóval, szekérrel kellett elvinni a gyereket a iskolában, vagy éveket kellett várni az első családi autóra. Ahhoz képest, hogy a kettő között milyen sok évnek kellett eltelnie, csupán pár évtizedet ugrunk és már alig van parkolóhely a városokban, a fiatalok elektromos rollerrel süvítenek a suliba és a négykerekűnk magától parkol be a helyére. Egyre több a résztvevő a közlekedésben és ezért a KRESZ terén is egyre kifinomultabb, pontosabb szabályozásra van szükség ahhoz, hogy biztonságosan menjenek a dolgok. Nem véletlenül dolgoznak hónapok óta az új KRESZtervezeten.

A közlekedés terén is fel kell venni a fordulatszámost a változó világgal. Az új KRESZtervezet célja a biztonságosabb közlekedés

Forrás: Illusztráció / MW archív

A KRESZtervezet a változó világra reagál

Ezzel a rohamosan változó világgal a KRESZ-nek is fel kellett vennie a ritmust. Ennek egyik jele az is, hogy az elmúlt években a KRESZ oktatás a tantermekből átköltözött az online térbe. A tanulók online teszteken gyakorolhatják be a legfontosabb tudnivalókat a közlekedésről. Ha már mindent tudnak az általános szabályokról, akkor jöhet a gyakorlat. Ezen a téren pedig nem csak a 20 év alattiak számára ingyenes jogosítvány volt most újdonság, de a szimulációs gyakorlat lehetősége és a családtagi vezetés opciója is annak mondható.

Szimulációs oktatás

A szimulációs oktatás általános bevezetése komoly előrelépést jelentene a közlekedésbiztonságban. Képzeljük el, hogy úgy állunk be a forgalomba friss jogsival, hogy már „átéltük” milyen nagy sebességgel megcsúszni egy pocsolyán, vagy reagálni egy hirtelen elénk ugró szarvasra, vagy éppen szakadó hóesésben „vakon” vezetni az autópályán. Ezek a szituációk ugyanis normális körülmények között begyakorolhatatlanok, ám a mindennapi életben ez a tudás életeket menthet. A modern technika pedig nagyon is lehetővé tenné ezt – és a KRESZ is tervezi bevezetni, de ennek is vannak korlátai, amelyekről ebben a cikkben többet is olvashat.

Amikor a családtag tanít vezetni

Miután az oktatónkkal levezettük a kötelező óraszámot és már a szimulációs székben is begyakoroltuk a legneccesebb szituációkat, de még mindig van bennünk bizonytalanság, jöhet a család segítsége. Az egyik új tervezet szerint ugyanis a jövőben lehetősége lenne arra, hogy megkérjük a család valamely tagját, hogy további oktatásban részesítsen bennünket. Ezzel a lehetőséggel valójában egy régi gyakorlatot legalizálnánk és annak kereteit bővítenénk: sokan ugyanis manapság is tanítgatják a gyereket autót vezetni, ám ez egyelőre nem igazán szabályos. Hogy pontosan mit lehet és mit nem és hogy milyen egyéb akadályai vannak a családtagi vezetés bevezetésének, arról itt írtunk korábban.