Felújíttatná az egykori tüdőgondozó épületét Kunhegyes

Pályázik Kunhegyes a Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című TOP Plusz projektre – számolt be róla a Kunhegyesi Híradó. A helyi lap azt írta, a kunhegyesi képviselők testületi ülésükön úgy határoztak, a Kossuth Lajos utca 68. szám alatti, egykori tüdőgondozó épületének felújítására szeretnének forrást szerezni.

Egy sor fontos kérdésben határoztak a kunhegyesi képviselők

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A képviselők döntöttek arról is, hogy a könyvtár felújítására vonatkozó tervezői művezetési feladatok ellátására a Babilon Istar Kft.-t bízzák meg, alkalmanként 100 ezer forintos fejenkénti díjazással. A független műszaki szakértői szolgáltatást pedig az Alföldi Műszaki Szakértő Kft.-től rendelik meg, 381 ezer forintért.

Döntöttek a kunhegyesi képviselők: indulhat az útjavítás

A beszámoló szerint az ülésen szóba került, hogy a leromlott belterületi utak fejlesztésére 200 millió forintos pályázati pénz áll rendelkezésre, e munkálatok előkészítése megkezdődött. Határoztak arról is, hogy 150 ezer forintból támogatja a város a Kunhegyes Egységes Sportegyesület amatőr asztalitenisz-bajnokságának lebonyolítását, a helyi nyugdíjas klub gödöllői kirándulását pedig 400 ezer forinttal segítik. De nem tervezett bevétel is érkezik a város kasszájába: a polgármesteri hivatal tulajdonában lévő IFA 900 ezer forintért kelt el.