Létfontosságú készülékek érkeztek a kunhegyesi mentőállomásra

Címkék#Kunhegyesi Mentőállomás#támogatás#Országos Mentőszolgálat Alapítvány

Biztonságosabbá vált a betegellátás Kunhegyesen. A város mentői új lélegeztetőket vettek át.

Rózsa Róbert
Új felszerelést kaptak a kunhegyesi mentőautók

Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Fotó: Tóth Imre / Hajdú-Bihari Napló

Új felszereléssel bővültek a Kunhegyesi Mentőállomás mentőautói – olvasható a szerv hivatalos oldalán. Közölték, a város korábban anyagilag támogatta az Országos Mentőszolgálat Alapítványát. E támogatás révén az alapítvány hat DIMAR NIV lélegeztető maszkot vásárolt, amelyeket a kunhegyesi állomás egységeiben helyeztek el. Mint Juhász Szabolcs mentőállomás-vezető a közleményben kiemelte, a beszerzésnek köszönhetően a térség betegellátása tovább javult. Az eszközöket a súlyos légzési elégtelenségben szenvedők ellátásánál tudják használni, segítségükkel elkerülhető, hogy betegeik tartós gépi lélegeztetésre szoruljanak.

