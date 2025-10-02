Létfontosságú készülékek érkeztek a kunhegyesi mentőállomásra

Új felszereléssel bővültek a Kunhegyesi Mentőállomás mentőautói – olvasható a szerv hivatalos oldalán. Közölték, a város korábban anyagilag támogatta az Országos Mentőszolgálat Alapítványát. E támogatás révén az alapítvány hat DIMAR NIV lélegeztető maszkot vásárolt, amelyeket a kunhegyesi állomás egységeiben helyeztek el. Mint Juhász Szabolcs mentőállomás-vezető a közleményben kiemelte, a beszerzésnek köszönhetően a térség betegellátása tovább javult. Az eszközöket a súlyos légzési elégtelenségben szenvedők ellátásánál tudják használni, segítségükkel elkerülhető, hogy betegeik tartós gépi lélegeztetésre szoruljanak.

